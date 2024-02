Mac-App generiert Tiefeninformationen für Bilder und Fotos

Den App-Entwickler Ben Harraway kennt ihr vielleicht von Projekten wie Vivid, eine Applikation, die die maximal mögliche Bildschirmhelligkeit aus aktuellen MacBook-Modellen herauskitzelt und dabei übersteigt, was Anwender mithilfe der Bordmittel manuell konfigurieren können.

Die jüngste Neuveröffentlichung von Ben Harraway nennt sich Make It Spatial und steht ab sofort zum kostenlosen Download im Mac App Store bereit. „Make It Spatial“ richtet sich vornehmlich an Besitzer der Apple Vision Pro und will diesen dabei helfen, aus herkömmlichen Schnappschüssen dreidimensionale Bilder mit Tiefeneffekt zu machen, die mit der Datenbrille betrachtet werden können.

Die App kann dafür genutzt werden, nahezu beliebige Bilder in 3D-Bilder zu verwandeln. Aktuell unterstützt die Applikation die Formate HEIC, PNG und JPG.

KI-Umwandlung erfolgt lokal

Per Drag-and-Drop auf den gänzlich kostenfreien, 70 MB großen Download gezogen, wendet die Applikation künstlich-intelligente Algorithmen an, um die räumliche Tiefe innerhalb des Bildmotivs zu analysieren und das Foto anschließend in ein Bild mit räumlichen Tiefeninformationen umzuwandeln. „Make It Spatial“ setzt dabei keine Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Fotos durch, die mit der Anwendung konvertiert werden können. Wer möchte, kann also sein ganzes Bildarchiv umwandeln.

Der gesamte Verarbeitungsprozess findet dabei lokal auf dem eigenen Mac statt. Weder werden Verbindungen zu externen Servern aufgebaut, noch werden Daten an fremde Server übermittelt.

„Make It Spatial“ speichert seine Ergebnisse im HEIC-Format und zeichnet diese anschließend auch in der Fotos-Applikation Apples mit dem 3D-Hinweis aus. Für deutsche Anwender, ohne Apple Vision Pro, ist die Mini-Anwendung momentan noch nicht wirklich attraktiv – mit dem Wissen um die App und der Möglichkeit, diese aktuell noch ohne Bezahlung aus dem App Store laden zu können, wollen wir euch jedoch gerne versorgen.