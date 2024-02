Spotify-Klage: EU will 500-Millionen-Strafe gegen Apple verhängen

Apple sieht eine Strafzahlung in Höhe von rund 500 Millionen Euro auf sich zukommen. Die Europäische Union hat die Untersuchungen aufgrund einer vor fünf Jahren durch Spotify eingereichten Wettbewerbsbeschwerde abgeschlossen und wird die Maßnahme voraussichtlich Anfang kommenden Monats offiziell bekanntgeben. Die Financial Times berichtet vorab und beruft sich dabei auf fünf Personen mit direktem Wissen über die Vorgänge.

Beschwerde bereits 2019 eingereicht

Ausschlag hat eine im März 2019 durch Spotify eingereichte Wettbewerbsbeschwerde gegeben. Der Musikdienst hatte damals eine Kampagne mit Namen „Time to Play Fair“ initiiert und die Tatsache kritisiert, dass die für Abonnementabschüsse über den App Store von Apple geforderte Provisionszahlung in Höhe von 30 Prozent den Wettbewerb verzerre und Apples eigenes Angebot in diesem Bereich besser stelle. Als Beleg für eine gezielte Bevorzugung Apples eigener Produkte hat Spotify unter anderem angeführt, dass die Abgabe vorrangig für direkte Konkurrenten Apples fällig werde, nicht aber für externe Angebote aus anderen Bereichen und hier den Fahrdienst Uber und den Lieferdienst Deliveroo als Beispiele angeführt.

Bild aus der Spotify-Kampagne gegen App-Store-Gebühren

Die Wettbewerbskommission der Europäischen Union hat die Beschwerde daraufhin geprüft und im Anschluss an eine Befragung von Kunden, Konkurrenten und anderen Markteilnehmern beschlossen eine kartellrechtliche Untersuchung einzuleiten, die nun offenbar abgeschlossen ist.

Während die offizielle Beschlussmitteilung und Begründung noch aussteht, scheint nicht die von Apple eingeforderte Provision an sich das Zünglein an der Waage zu sein, sondern hat die EU ihre Entscheidung wohl darauf aufgebaut, dass Apple es den Anbietern verwehrt habe, Kunden auf die Möglichkeit hinzuweisen, günstigere Abonnements außerhalb des App Store zu beziehen. Schon seit geraumer Zeit bieten ja nicht nur Spotify, sondern auch diverse weitere Anbieter, beispielsweise YouTube oder Audible, ihre Abonnements nur noch mit Preisaufschlag direkt über ihre Apps an.

Unfaire und wettbewerbswidrige Handelspraktiken

Brüssel wirft Apple dem Bericht zufolge im Rahmen des Urteils vor, seine mächtige Stellung zu missbrauchen und Konkurrenten unfaire und wettbewerbswidrige Handelspraktiken aufzuerlegen.

Apple wurde zuvor noch nie wegen Kartellrechtsverletzungen von der Europäischen Union belangt. Zugleich stellt die Strafzahlung in ihrer Höhe eine der bedeutendsten Maßnahmen dar, die durch die EU gegen führende Technologieunternehmen verhängt wurden. Apple hat die Möglichkeit, in Berufung zu gehen, sobald die Strafzahlung offiziell verkündet wurde.

Der Vorgang basiert wie gesagt noch auf den alten App-Store-Vorgaben und ist von den Anfang März in Kraft tretenden Vorgaben des Gesetzes über digitale Märkte unabhängig.