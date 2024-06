Scaler 2.0: Der aktuelle Datendurchsatz in der Mac-Menüleiste

Regelmäßige ifun.de-Leser kennen die kostenlose Scaler-Anwendung des App-Entwicklers Faisal Ahmed bereits. Jetzt hat die Gratis-Infoanzeige für die Menüleiste ein großes Update auf Version 2.0 erhalten und motiviert uns, euch den Bandbreitenmonitor noch einmal in Erinnerung zu rufen.

Scaler Bandwidth Monitor

Die App, mit vollem Namen „Scaler Bandwidth Monitor“, ist ein schlichter Download, der die aktive Netzwerkschnittstelle im Auge behält und hier vor allem den momentanen Datendurchsatz im Up- und Downstream überwacht.

Die Echtzeitwerte werden dann von der nur fünf Megabyte kleinen Anwendung direkt in der Menüleiste angezeigt und hier sowohl in einer stets aktuellen Verlaufskurve als auch in absoluten Werten – wahlweise in Bits oder Bytes – dargestellt.

Klickt man mit der Maus auf die Menüleiste der Scaler-App, präsentiert ein Popup-Fenster eine vergrößerte Version der beiden Verlaufskurven und ermöglicht so einen Blick auf die Netzwerkaktivität der letzten zehn Sekunden.

Die App eignet sich nicht nur, um die momentane Leistung der eigenen Internetverbindung im Auge zu behalten, sondern informiert beispielsweise auch über den Abschluss laufender Downloads oder über plötzliche Uploads, die man so nicht im Blick gehabt hätte.

Bandwidth+, Stats und Speediness: Die Netzwerk-Performance im Blick

In Version 2.0 wurde die Anwendung vor allem optisch überarbeitet, aber auch unter der Haube soll Hand angelegt worden sein: Nach Angaben des Entwicklers verbraucht Scaler nun weniger Systemressourcen und wird mit einer festen Breite in der Mac-Menüleiste angezeigt, was ein Flackern der Anwendung verhindern soll.

Stats als umfangreiche Alternative

Wir greifen mittlerweile auf die ebenfalls kostenlos erhältliche Mac-Anwendung Stats zurück, um uns den aktuellen Datendurchsatz in der Menüleiste anzeigen zu lassen und können euch die kompakte Darstellung der Werte grundsätzlich empfehlen. Hat man sich einmal mit dieser arrangiert, ertappt man sich doch recht häufig beim prüfenden Blick auf die aktuellen Werte.