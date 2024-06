Max: Die Preisschraube beim Streaming dreht sich wieder

Wenn uns die Preispolitik der großen Video-Streaming-Dienste in den letzten Jahren eines gelehrt hat, dann das: Streaming-Preiserhöhungen in den USA führen zwangsläufig auch zu Streaming-Preiserhöhungen in Deutschland – meist mit zwei bis drei Monaten Verzögerung. Und: Wenn ein Streamer an der Preisschraube dreht, dauert es nicht lange, bis die relevanten Wettbewerber nachziehen.

Max lässt den ersten Domino-Stein kippen

Zwei Weisheiten, die die jetzt angekündigte Erhöhung der Abo-Kosten beim Video-Streaming-Dienst Max auch für hiesige Nutzer relevant machen.

Der unter anderem in Skandinavien und den USA verfügbare Streaming-Dienst von Warner Bros. hat eine Preiserhöhung für seine werbefreien Abo-Tarife angekündigt. Ab sofort kostet der werbefreie Standardtarif 16,99 US-Dollar pro Monat und damit einen Dollar mehr als bisher (15,99 US-Dollar). Der werbefreie 4K-Tarif kostet künftig 20,99 US-Dollar pro Monat, ebenfalls ein Dollar mehr als bisher (19,99 US-Dollar).

Die neuen Preise gelten ab sofort für neue Max-Abonnenten. Bestehende Kunden werden die Preisänderung bei ihrem nächsten Abrechnungszyklus nach dem 4. Juli bemerken. Auch die Jahrestarife des werbefreien Dienstes sind betroffen: Der Standardtarif steigt von 149,99 US-Dollar auf 169,99 US-Dollar pro Jahr. Der 4K-Tarif kostet 209,99 US-Dollar statt 199,99 US-Dollar pro Jahr.

Das werbefinanzierte Abonnement von Max kostet unverändert 9,99 US-Dollar pro Monat oder 99,99 US-Dollar pro Jahr. Max nimmt damit die zweite Preiserhöhung innerhalb von zwei Jahren vor.

Disney greift diesen Monat ein

Auch Disney hatte kürzlich angekündigt, noch in diesem Monat aktiv gegen die Weitergabe von Zugangsdaten für Disney+ vorzugehen. Damit ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Netflix, Disney+ und Apple TV+ ihre Preise das nächste Mal erhöhen werden.

Die letzten Preissprünge der in Deutschland nachgefragten Dienste könnt ihr den eingebetteten Verlaufsgrafiken entnehmen.