Zweitmonitor-App BetterDummy: Neue Funktionen und Freemium-Modell

Auf die bislang zum Freeware-Download angebotene Mac-Applikation BetterDummy haben wir bereits mehrere Loblieder gesungen. Die Anwendung für die Mac-Menüleiste richtet sich an Mac-Nutzer, die zusätzlich zum integrierten Monitor auch einen externen Bildschirm mit ihren Rechnern verbunden haben und gerne genau konfigurieren möchten, welche Auflösungen und Funktionen auf diesem Zur verfügung gestellt werden sollen.

So bietet macOS bei neu angeschlossenenBildschirmen standardmäßig nur eine Handvoll Display-Auflösungen an, unter denen ihr zwar eine wählen, diese aber nicht an die eigenen Bedürfnisse anpassen könnt. BetterDummy umgeht dieses Verhalten des Mac-Betriebssystems mit Hilfe eines einfachen Tricks. Die Anwendung erstellt einen virtuellen Bildschirm mit eurer Wunschauflösung. Anschließend könnt ihr in den Mac-Systemeinstellungen den per Kabel verbundenen Monitor so konfigurieren, dass dieser den virtuellen Monitor 1-zu-1 spiegelt.

Mit Version 1.1.0 zum Freemium-Modell

Inzwischen liegt eine Vorabversion von Ausgabe 1.1.0 der BetterDummy-Applikation vor, die nicht nur mehrere neue Funktionen einführt, sondern auch den Wechsel vom Freeware- zur Freemium-Software vorbereitet. So sollen die zuletzt neu eingeführten Funktionen einer zukünftigen Pro-Version von BetterDummy vorbehalten bleiben, die voraussichtlich zum Einmalpreis von sehr überschaubaren 9 Euro in den Markt starten soll. Entwickler István Tóth hat seine Vorstellungen diesbezüglich hier zu Papier gebracht.

Mehrere neue Funktionen

Die Lizenz wird unter anderem den Zugriff auf die mit Version 1.1.0 neu eingeführten Funktionen bieten. Dazu zählen ein Bild-in-Bild-Modus, das Vollbild-Streaming ganzer Displays, die automatisierte Erstellung neuer Mirror-Monitore und Unterstützung der Sidecar-Funktion im Porträt-Modus.