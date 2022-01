iPadOS und iOS 15.2.1 machen lange HomeKit-Gerätenamen unschädlich

Apple könnte Version 15.3 seiner mobilen Betriebssystem zum diesjährigen Frühjahrs-Event freigeben, auf dem unter anderem die Vorstellung der dritten Generation des iPhone SE erwartet wird. Wann genau dieses stattfinden wird, ist allerdings völlig unklar. 2019 fand Apple Special Event am 25. März statt, 2020 war die WWDC-Entwicklerkonferenz im Juni die erste Veranstaltung des Jahres. 2021 brachte das Apple Event am 20. April das neue iPad Pro mit M1-Chip, den 24-Zoll iMac, die AirTags und den Apple TV 4K.

Apple nutzt den Mittwochabend zur Ausgabe eine Wartungs-Updates für iPhone und iPad. Sowohl für das Tablet als auch für das Smartphone aus Cupertino werden zur Stunde die Betriebssystemversionen 15.2.1 in die Content-Delivery-Netzwerke geschoben. Dabei scheint es sich um eine überschaubar kleine System-Aktualisierung zu handeln, die sich dem kleinen Sprung in der Versionsnummer nach zu urteilen, höchstwahrscheinlich um Sicherheitslücken kümmern dürfte.

