Marc Whitten, verantwortlicher Manager für die 3D-Entwicklungsumgebung Unity Engine, hat sich mit einem „offenen Brief an unsere Gemeinschaft“ an die Community gerichtet und sich für das Vorgehen des Konzerns entschuldigt.

Offener Brief an die Community Rückzieher: Unity-Entwickler müssen (vorerst) doch nicht zahlen

Insert

You are going to send email to