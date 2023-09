„Resident Evil Village“ kommt Ende Oktober auf iPad und iPhone

„Resident Evil Village“ ist der zehnte Teil der Resident-Evil-Reihe und wurde im vergangenen Jahr in einer speziell für Apple-Prozessoren entwickelten Version veröffentlicht – ältere Mac-Modelle werden nicht unterstützt. Der Titel soll nicht zuletzt auch ein Beispiel für die mit der durch die Apple-Prozessoren möglichen Leistungssteigerung in diesem Bereich abgeben und die Apple-Rechner als potenzielle Plattform für hochkarätige Spiele salonfähig machen.

Insert

You are going to send email to