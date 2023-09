OpenStreetMap: Neues Kartendesign „Tracestrack Topo“ verfügbar

Nicht nur Apple und Google haben die vergangenen Monate genutzt, um ihre Weltkarten optisch aufzufrischen und ausgewählte Details so sichtbarer und besser voneinander unterscheidbarer zu machen, auch im Angebot der freien Community-Weltkarte OpenStreetMap lässt sich nun ein neues Kartendesign auswählen.

Dieses trägt die Bezeichnung „Tracestrack Topo“ und stammt aus der Feder des gleichnamigen Diensteanbieters Tracestrack. Dieser hat mit Tracestrack nicht nur eine eigene OpenStreetMap-Applikation für iPhone und iPad im Programm, sondern bietet App-Entwicklern den optimierten Zugriff auf das Material der OpenStreetMap an. Kurz: Bei Tracestrack verdient man mit der OpenStreetMap Geld und ist entsprechend darum bemüht die freien Karten so attraktiv und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Ein Engagement, von dem nun alle Anwender profitieren.

Tracestrack Topo

So wurde das Tracestrack-Design nun auch in die offiziellen OpenStreetMap-Webseite integriert und lässt sich hier über die Layer-Auswahl aktivieren. Nutzer wählen auf openstreetmap.org dafür das Layer-Symbol rechts in der Overlay-Navigation und aktivieren hier das neue Kartendesign „Tracestrack Topo“.

Die neue Ansicht, bei der es sich um eine Kombination aus „OSM Carto“ und der „OpenTopoMap“ handelt, zeichnet sich nach Angaben der OpenStreetMap-Verantwortlichen durch eine erweiterte Schlagwort-Unterstützung (u.a. für Busfahrstreifen, Restaurant-Kategorien, Solarkraftanlagen, Stellplätze), den optimierten Support für chinesische, koreanische und japanische Schriftarten und viele länderspezifische Verbesserungen aus.

OpenStreetMaps – Tiefer eintauchen

Wer sich genauer mit den vor allem in Ballungsräumen unschlagbaren Karten der OpenStreetMaps beschäftigen möchte, der sollte sich die App-Angebote Magic Earth, Organic Maps, Every Door und Go Map!! 3 genauer anschauen.