RevPDF 5: Freier PDF-Editor baut Textbearbeitung deutlich aus

Der kostenlose PDF-Editor RevPDF liegt in Version 5 vor. Die neue Ausgabe konzentriert sich auf vier größere Erweiterungen: Texte sollen sich natürlicher bearbeiten lassen, zwei PDF-Versionen können miteinander verglichen werden, wiederkehrende Arbeitsschritte lassen sich speichern und die Exportfunktionen wurden ausgebaut.

RevPDF hatten wir Anfang des Jahres als lokal arbeitenden PDF-Editor vorgestellt. Die Desktop-Version verzichtet weiterhin auf Benutzerkonto, Wasserzeichen und Abonnement. Dokumente werden bei Bearbeitung, Vergleich, OCR und Konvertierung nicht an fremde Server übertragen.

Text fließt bei Änderungen neu um

Die auffälligste Neuerung betrifft die direkte Textbearbeitung. Bestehende Inhalte können nun mit einem automatischen Absatzumbruch verändert werden. Wird ein Satz länger oder kürzer, soll RevPDF den Text innerhalb des vorhandenen Layouts entsprechend neu verteilen. Gerade bei nachträglichen Korrekturen dürfte das weniger Handarbeit bedeuten als das Verschieben einzelner Textblöcke.

Hinzu kommt ein Vergleichsmodus für zwei PDF-Dateien. Damit lassen sich Änderungen zwischen unterschiedlichen Dokumentständen sichtbar machen, etwa bei Korrekturschleifen oder vor der Freigabe einer finalen Fassung.

Bereits mit Version 4.5 hatte RevPDF die eigentliche Dokumentbearbeitung ausgebaut. Damals kamen unter anderem Suchen und Ersetzen, automatische Schwärzungen und erweiterte Formularwerkzeuge hinzu.

Wiederkehrende Aufgaben als Flow speichern

Neu sind sogenannte Flows. Nutzer können dabei mehrere PDF-Arbeitsschritte zu einem Ablauf zusammenfassen und diesen anschließend auf weitere Dateien anwenden. RevPDF zielt damit auf Aufgaben, die regelmäßig nach dem gleichen Schema erledigt werden.

Auch beim Export legt Version 5 nach. Tabellen können nach Excel ausgegeben werden, Word-Exporte sollen verbessert worden sein und PDF/A-2a-Dateien lassen sich direkt erzeugen. Darüber hinaus nennt RevPDF eine effektivere Komprimierung. Kleinere Ergänzungen betreffen Kopf- und Fußzeilen, Seitenzahlen, das Teilen einer Seite an einer frei gewählten Position sowie zusätzliche Sprachen und Oberflächendesigns.

Für umfangreiche PDF-Dateien verspricht der Entwickler zudem Verbesserungen bei Geschwindigkeit, Reaktionsverhalten und Stabilität. RevPDF 5 wird kostenlos für macOS, Windows und Linux angeboten. Wer lediglich einfache Änderungen an PDF-Dokumenten benötigt, die Vorschau noch fehlen findet daneben weiterhin Alternativen wie LibreOffice Draw.