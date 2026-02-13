RevPDF: Freeware für macOS und iOS bearbeitet PDF-Dokumente lokal

Mit RevPDF bewirbt sich ein neuer PDF-Editor als Gegenentwurf zu Anwendungen, die stark auf Cloudkonten, Abos und umfangreiche Installationspakete setzen. Der Anbieter wirbt mit einem konsequent lokalen und kostenfreien Ansatz. Dokumente sollen das Gerät nicht verlassen, eine Anmeldung ist nicht vorgesehen.

RevPDF ist für den Mac ebenso verfügbar wie für das iPhone. Die Desktop-Version fühlt sich nach Android-App an, fällt dafür aber kompakt aus, startet schnell und bringt lediglich 13 MB auf die Waage.

Im Zentrum steht der Anspruch, PDFs nicht nur zu kommentieren, sondern Inhalte direkt zu bearbeiten. Dazu zählen Textpassagen, eingefügte Bilder und klassische Markierungen. RevPDF richtet sich damit an Nutzer, die Formulare ausfüllen, Dokumente zusammenführen oder Inhalte in vorhandenen Dateien anpassen müssen.

Lokale Verarbeitung statt Cloud-Konto

RevPDF setzt laut Entwickler auf eine native Engine, die auf dem Rechner arbeitet und keine Internetverbindung benötigt. Die Oberfläche ist schlank gehalten. Der Anbieter stellt die Offline-Nutzung in den Vordergrund und verbindet diese mit dem Versprechen, dass keine Online-Berechtigungen erforderlich sind und keine Konten angelegt werden müssen.

Ein weiterer Aspekt ist der plattformübergreifende Ansatz. Wer zwischen Desktop und Mobilgeräten wechselt, findet die gleichen Werkzeuge und eine identische Bedienlogik vor. Das soll die Nutzung im Alltag erleichtern.

Werkzeuge für Bearbeitung, Export und mehr

Zum Funktionspaket zählen Werkzeuge zum Zusammenführen und Aufteilen von PDFs sowie eine Komprimierung, die die Dateigröße reduzieren soll, ohne die Qualität sichtbar zu beeinträchtigen. Außerdem versteht sich RevPDF auf Konvertierungen, also etwa auf das Erstellen von PDFs aus Bildern oder das Exportieren einzelner PDF-Seiten als Bilddateien.

Hinzu kommen Funktionen für Signaturen und Formulare. Formulare sollen sich, Textfelder und Checkboxen inklusive, problemlos ausfüllen lassen. Unterschriften lassen im Dokument hinterlegen und für die Wiederverwendung speichern. Wer kein Geld für eine PDF-Editor ausgeben möchte und sich mit Apples Vorschau nicht anfreunden kann, der sollte zumeist einen Blick auf RevPDF werden.

Die Mac-App gibt es beim Entwickler, die iPhone-App in Apples App Store. Der Vollständigkeit halber müssen wir an dieser Stelle auch den kürzlich ausgegebenen ifun.de-Tipp PDF Toolbox erwähnen.