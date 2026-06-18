RevPDF: Kostenloser PDF-Editor erhält neue Bearbeitungsfunktionen

Der PDF-Editor RevPDF, den wir Anfang des Jahres als lokal arbeitende Alternative zu cloudbasierten PDF-Diensten vorgestellt haben, steht jetzt in Version 4.5 bereit. Das Update bringt zahlreiche neue Funktionen mit und erweitert die Anwendung vor allem im Bereich der Dokumentbearbeitung.

Bereits bei der Erstvorstellung setzte RevPDF auf einen vergleichsweise einfachen Ansatz: Die Software verarbeitet PDF-Dateien direkt auf dem jeweiligen Gerät und verzichtet auf Benutzerkonten, Abonnements sowie die Übertragung von Dokumenten an externe Server. Daran hält der Entwickler auch mit der aktuellen Version fest.

Automatische Schwärzung sensibler Inhalte

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört eine Funktion zur automatischen Schwärzung vertraulicher Informationen. Nutzer können damit personenbezogene Daten oder andere sensible Inhalte dauerhaft aus PDF-Dokumenten entfernen, bevor diese weitergegeben werden. Anders als bei rein optischen Überdeckungen sollen die geschwärzten Inhalte dabei vollständig aus dem Dokument entfernt werden.

Ebenfalls neu ist eine Such- und Ersetzen-Funktion, die Änderungen an Textinhalten über das gesamte Dokument hinweg ermöglicht. Wer mehrere PDF-Dateien parallel bearbeitet, kann nun auf eine neue Tab-Ansicht zurückgreifen und verschiedene Dokumente innerhalb eines Fensters geöffnet halten.

Die Bearbeitungsansicht unterstützt zudem fortlaufendes Scrollen über mehrere Seiten hinweg. Dadurch entfällt das ständige Wechseln zwischen einzelnen Seitenansichten. Zusätzlich lassen sich PDF-Seiten nun sowohl horizontal als auch vertikal teilen.

Verbesserungen für Formulare und Textbearbeitung

Der Entwickler hat auch die Formularfunktionen ausgebaut. RevPDF erkennt jetzt automatisch Formularfelder in Dokumenten, selbst wenn diese ursprünglich nicht als interaktive PDF-Formulare angelegt wurden. Linien, Kästchen und andere typische Eingabebereiche können dadurch direkt ausgefüllt werden.

Darüber hinaus wurden die Werkzeuge zur Textbearbeitung erweitert. Eine verbesserte Schriftanpassung soll dafür sorgen, dass nachträglich eingefügter oder geänderter Text optisch besser zum ursprünglichen Dokument passt. Hinzu kommen neue Zeichenwerkzeuge, Kommentare, Lesezeichen und Verknüpfungen innerhalb von PDF-Dateien.

Auch die Bildbearbeitung wurde überarbeitet. Bilder lassen sich nun direkt aus der Zwischenablage einfügen. Ergänzend stehen zusätzliche Werkzeuge zur Bearbeitung eingebetteter Grafiken bereit.

An der Preisgestaltung ändert sich nichts. Die Desktop-Version für macOS bleibt kostenlos.