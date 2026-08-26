The Witcher 3: Remaster und die Erweiterung Songs of the Past im Video

Mit Spannung erwartete das Publikum während der gestrigen Opening Night Live Show der Gamescom das große Finale mit dem Trailer zu Songs of the Past. Der letzten großen Erweiterung für das großartige The Witcher 3: Wild Hunt. Doch die Fans wurden von Entwickler CD Projekt Red gleich doppelt überrascht.

Denn der frisch enthüllte Trailer von Songs of the Past gab keinesfalls lediglich nur einen Ausblick auf die dritte Erweiterung des Action-Rollenspiels. Sondern zeigte darüber hinaus auch eine umfassende Überarbeitung des mittlerweile fast 11 Jahre alten Titels.

Zu den Verbesserungen des Remasters zählen neben einer aufpolierten Grafik, die mit besseren Shadern, einer dichteren Flora, neuen Effekten und verbesserten Animationen für Kampf und Reiten daherkommt, auch eine ganze Reihe an Gameplay Verbesserungen. So wurden die Fähigkeiten von Geralt überarbeitet und ein richtiger Skilltree hinzugefügt. Ebenso wurde unter anderem das Monsterverhalten optimiert.

Nun, zugegeben, Remakes und Remaster sind bereits seit einer ganzen Weile bei Publishern beliebt. So stellen sie – zum moderaten Preis angeboten – eine sichere Geldquelle dar, die deutlich weniger Innovationskraft als ein gänzlich neues Spiel benötigt. Doch hier überraschte CDPR das Publikum direkt zum zweiten Mal.

Denn die Entwickler werden das Remaster bereits am 29. September allen kostenlos zur Verfügung stellen, die Witcher 3: Wild Hunt bereits besitzen. Und weil es so schön ist legt das Studio direkt noch die anderen beiden Erweiterungen Blood and Wine sowie Hearts of Stone als Teil des Upgrades gratis oben drauf.

Dritter DLC folgt im kommenden Jahr

Die Erweiterung Songs of the Past soll im kommenden Jahr folgen. Diesmal verschlägt es Geralt nach Letten. Einer neuen Region und der Heimat seines getreuen Begleiters Rittersporn.

Der DLC soll einen ähnlich großen Umfang wie Bereits Blood and Wine haben und den Bogen zum kommenden Witcher 4 schlagen, in dem Ciri die Hauptrolle übernimmt. Als weiteres besonderes Gimmick erhält Geralt mit einer Silberkette eine neue Waffe, die bereits im Intro des ersten Teil der Serie zu sehen war. Die ihr jedoch bisher nie selber nutzen konntet.

Ihr müsst euch im Übrigen keine Sorgen machen, dass durch das Remaster und Songs of the Past die Entwicklung von Witcher 4 all zu stark ins Stocken geriet. Denn das Team von CDPR erhält tatkräftige Unterstützung vom Studio Fool’s Theroy, die einige der Witcher Entwickler der ersten Stunde zurück ins Boot holen konnten und nun tatkräftig an Update wie auch DLC mitarbeiten.

Eine Mac Fassung von Witcher 3 wird es hingegen auch weiterhin nicht geben und wir haben ehrlich gesagt die Hoffnung diesbezüglich längst aufgegeben. Tatsächlich wäre uns eine Mac Fassung vom kommenden Witcher 4 sowieso lieber, obgleich wir diesbezüglich zuerst einmal wenig Hoffnung hegen. Denn Witcher 3 werden die meisten Fans von Geralt wohl bereits auf Konsole, auf einer Windows Installation, oder mit Hilfe eines Cloudgamingdienstes wie GeForce Now gespielt haben.