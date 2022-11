Nicht immer kann LibreOffice dabei problemlos mit unterschiedlichen Schriftarten umgehen, zerschießt hier und da die Formatierungen von Dokumenten und erkennt nicht immer alle Komponenten des geöffneten PDFs – wenn es sich jedoch um einfach aufgebaute Dateien handelt, dann macht die kostenfreie Software durchaus eine gute Figur, kann schnell mal ein Bild tauschen oder einen Tippfehler beseitigen und bietet sogar den Export geöffneter PDF-Dokumente in ODF-Zeichnungen, HTML-Dokumente und zahlreiche Bildformate an.

Neben Apples Vorschau-Applikation, die auf jedem Mac vorinstalliert ist und bei grundlegenden Eingriffen in PDF-Dokumente schon ganz ordentlich zur Hand gehen kann, bietet sich als vollständig kostenfreie Lösung, auch das quelloffene Bürosoftware-Paket LibreOffice an.

Per Drag-and-Drop aufs Dock PDFs am Mac bearbeiten: LibreOffice ist nicht zu unterschätzen

