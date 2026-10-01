Rectangle 2.0: Fenstermanager erhält neue Oberfläche

Der kostenlose Mac-Fenstermanager Rectangle steht in Version 2.0 bereit. Die Aktualisierung fällt umfangreicher aus als viele der vorangegangenen Releases und bringt neben mehreren neuen Funktionen auch eine überarbeitete Benutzeroberfläche mit. Entwickler Ryan Hanson begründet den Umbau mit der zuletzt deutlich gewachsenen Zahl an Beiträgen zum Projekt. Trotz der zusätzlichen Optionen soll Rectangle weiterhin möglichst übersichtlich bleiben.

Rectangle gehört seit Jahren zu unseren bevorzugten Helfern für die Fensterverwaltung am Mac. Die Anwendung positioniert Fenster per Tastenkürzel oder Mausbewegung und bietet damit weiterhin deutlich mehr Möglichkeiten als die seit macOS Sequoia integrierten Bordmittel. Bereits frühere Aktualisierungen haben den Funktionsumfang vorsichtig erweitert, beispielsweise um haptisches Feedback beim Einrasten.

Neue Raster und flexiblere Fensteraktionen

Version 2.0 ergänzt neue Aktionen, mit denen sich die Fenster eines Bildschirms automatisch in Zeilen oder Spalten aufteilen lassen. Beim wiederholten Aufruf können diese Anordnungen durch ausgeglichene Raster wechseln. Hinzu kommen mehrere optionale Verhaltensweisen für bestehende Funktionen.

So kann Rectangle beim Platzieren eines Fensters auf einer Bildschirmhälfte dessen Größe auf der jeweils anderen Achse beibehalten. Ein erneuter Maximieren-Befehl lässt sich zudem so konfigurieren, dass das Fenster anschließend wieder an seine vorherige Position und Größe zurückkehrt. Beim Verschieben auf einen anderen Monitor kann die bisherige Fensterposition erhalten bleiben. Eingeschränkte Fenster, die sich nicht beliebig skalieren lassen, können optional am oberen Rand ausgerichtet werden.

Überarbeitete Oberfläche und neue Animationen

Auch optisch wird Rectangle angepasst. Die Oberfläche wurde modernisiert, zudem erhält das App-Symbol eine Überarbeitung für macOS 27. Optional stehen nun Animationen beim Einrasten sowie eine weichgezeichnete Vorschau der vorgesehenen Fensterposition zur Verfügung.

Der Umschalter für gestapelte Fenster lässt sich in Version 2.0 außerdem per Tastatur bedienen. Daneben behebt die Aktualisierung mehrere Detailprobleme. Dazu zählen fehlerhafte Abstände zum Dock, Abweichungen bei gespeicherten Fensterpositionen und Fälle, in denen Fenster trotz nahezu passender Größe erneut innerhalb ihrer Zone ausgerichtet wurden.

Fenstermanager für den Mac gibt es inzwischen in großer Zahl. Rectangle empfehlen und installieren wir dennoch besonders gern bei Anwendern, die bislang noch keinen solchen Helfer genutzt haben, auch nicht die inzwischen in macOS 27 integrierte Fensterverwaltung. Die hier verfügbare App ist schnell verstanden, drängt sich im Alltag nicht auf und bietet zugleich genug Spielraum, um die Möglichkeiten nach und nach zu entdecken. Auf diese Weise haben wir bislang auch wenig erfahrene Nutzer zuverlässig an das Thema Fensterverwaltung heranführen können.