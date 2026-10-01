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T90 PRO fällt von 799 auf 351 Euro

Bei diesen Robotern senkt Ecovacs jetzt die Preise
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ECOVACS startet bereits vor den eigentlichen Prime Deal Days am 6. und 7. Oktober mit einer größeren Rabattaktion. Zahlreiche Saug-, Fenster- und Mähroboter sind seit dieser Woche günstiger erhältlich. Die Angebote gelten nicht nur bei Amazon, sondern auch bei OTTO, MediaMarkt und Saturn. Je nach Modell reduziert sich der Preis um bis zu 700 Euro.

Ecovacs Aktion Uebersicht

Ähnlich wie bei der Prime-Day-Aktion im Juni umfasst die Auswahl mehrere Produktbereiche. Besonders deutlich fällt der Preisnachlass beim GOAT A1600 LiDAR PRO aus. Der Mähroboter kostet während der Aktion 849 statt 1.599 Euro. Er navigiert per LiDAR und kommt ohne Begrenzungskabel aus. Ein integrierter Trimmer kümmert sich zusätzlich um die Rasenkanten.

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ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO Care Kit Mähroboter ohne Begrenzungskabel, 1.600 m², 360° Dual-LiDAR-Navigation... 849,00 EUR 1.599,00 EUR

X12 und T90 deutlich günstiger

Bei den Saugrobotern bietet ECOVACS den neuen DEEBOT X12S OmniCyclone für 999 statt 1.299 Euro an. Das Modell kombiniert eine mit Frischwasser gespülte OZMO-ROLLER-Wischwalze mit der bereits bekannten FocusJet-Funktion zur Vorbehandlung stärker verschmutzter Stellen. Hinzu kommen bis zu 27.000 Pa Saugleistung und eine beutellose Station.

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ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Saugroboter mit Wischfunktion, 53AW Blast 999,00 EUR 1.299,00 EUR

Interessanter dürfte für manche Käufer das Vorgängermodell sein. Der DEEBOT X12 OmniCyclone fällt von 1.399 auf 693 Euro. Wir hatten den Roboter im Sommer mehrere Wochen ausprobiert und dabei vor allem die Wischleistung, das Haarmanagement und die beutellose Basis positiv hervorgehoben.

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ECOVACS T90S PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion, 40.000 Pa, Blast 699,00 EUR 799,00 EUR

Ebenfalls reduziert ist der DEEBOT T90S PRO OMNI. Statt 799 Euro werden 699 Euro verlangt. Seine Wischwalze arbeitet mit 220 Umdrehungen pro Minute, die angegebene Saugleistung liegt bei bis zu 40.000 Pa. Den DEEBOT T90 PRO OMNI gibt es während der Aktion für 351 statt 599 Euro.

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ECOVACS T90 PRO Omni Saugroboter mit Wischfunktion 30.000 Pa, PowerBoost 351,00 EUR 799,00 EUR

Fensterroboter ab 169 Euro

Auch bei den WINBOT-Modellen setzt ECOVACS den Rotstift an. Der neue WINBOT W2S PRO OMNI kostet 535 statt 599 Euro. Seine Basis dient zugleich als Ladestation, Steuerzentrale und Aufbewahrung. Im Akkubetrieb sind laut Hersteller bis zu 110 Minuten Fensterreinigung möglich.

Der WINBOT W3 OMNI wird für 485 statt 699 Euro angeboten. Seine Station kann die Wischpads selbst reinigen. Noch günstiger ist der WINBOT mini für 148 statt 299 Euro. Für den WINBOT W2 PRO OMNI nennt ECOVACS noch bis zum 30. September einen Preis von 349 statt 599 Euro.

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ECOVACS WINBOT W3 OMNI Fensterputzroboter mit Multifunktionsstation, Automatische Reinigung der Wischpads, Intelligente... 471,00 EUR 699,00 EUR

Die genannten Aktionspreise sind Herstellerangaben. Händler können davon abweichen. Die meisten Angebote laufen bis einschließlich 7. Oktober.
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01. Okt. 2026 um 10:34 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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