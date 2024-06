macOS Sequoia: Einfacher Fenster-Manager vorinstalliert

Mit der Einführung von macOS 15 Sequoia wird Apple eine neue Funktion zum Fenster-Management auf dem Desktop einführen, die viele Mac-Anwender in ähnlicher Art und Weise bereits von Drittanbieter-Anwendungen wie Rectangle, Magnet oder AeroSpace kennen.

Zwei Hälften oder vier Viertel

Der neue Fenster-Manager ermöglicht es euch, Fenster durch einfaches Ziehen an den Bildschirmrand wie Kacheln neben- oder auch untereinander anzuordnen. So lassen sich Anwendungen wahlweise jeweils auf einer Bildschirmhälfte oder auch in Vierteln angeordnet, in allen vier Ecken des Desktops platzieren. Die Fenster passen ihre Größen dabei automatisch an, ohne dass ihr die Fenster dafür mit der Maus in die gewünschte Größe bringen müsst.

Sobald ein Fenster mit der Maus bewegt wird und der Mauszeiger den Bildschirmrand überfährt, blendet macOS Sequoia eine Kachelposition ein, die das Fenster durch Loslassen der Maustaste jetzt einnehmen kann. Wer nach mit der Maus nach links oder rechts über den Monitorrand hinweg fährt, wählt jeweils die entsprechende Displayhälfte. Verlässt der Mauszeiger den Monitor nach oben, erhält das aktuelle Fenster die Vollbildposition. Um das Fenster in einem Displayviertel zu platzieren, muss der Mauszeiger den Monitor diagonal über eine der Ecken verlassen.

Fenster merken sich Ursprungsgröße

So können zwei Fenster nebeneinander oder vier Fenster in den Ecken des Bildschirms angeordnet werden. Wird ein gekacheltes Fenster zurückgezogen, kehrt dieses zu seiner ursprünglichen Größe zurück.

Der neue Fenster-Manager bietet zusätzlich die Möglichkeit, Fenster mithilfe von Tastenkombinationen und Menü-Shortcuts zu positionieren. Durch das Drücken der Optionstaste während des Ziehens eines Fensters zeigt macOS Sequoia eine Vorschau der verfügbaren Kacheloptionen an. Die grüne Ampeltaste oben links im Fenster bietet ebenfalls schnelle Zugriffsmöglichkeiten auf die Kachelfunktion.