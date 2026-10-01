Zone Vibe Pro: Logitech kombiniert Büro- und Freizeit-Headset

Logitech erweitert sein Headset-Angebot um den neuen Zone Vibe Pro. Der Over-Ear-Kopfhörer soll Arbeit und Freizeit abdecken und verzichtet dafür auf den klassischen Mikrofonarm vieler Büro-Headsets. Stattdessen sitzen die Mikrofone direkt in den Ohrmuscheln und sollen die eigene Stimme mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung von Umgebungsgeräuschen trennen.

Für Musik, Podcasts und Videokonferenzen setzt Logitech auf 40-mm-Treiber. Eine adaptive aktive Geräuschunterdrückung passt sich an die Umgebung an. Damit bewegt sich das Zone Vibe Pro technisch in einem Segment, in dem zuletzt auch Bose mit den neuen QuietComfort und der Sonos Ace Ultra mit weiterentwickeltem ANC und stärkerer Alltagsausrichtung nachgelegt haben.

Bis zu 66 Stunden ohne ANC

Die Akkulaufzeit gibt Logitech mit bis zu 30 Stunden Musikwiedergabe beziehungsweise 18 Stunden Gesprächszeit bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung an. Ohne ANC sollen bis zu 66 Stunden möglich sein. Fünf Minuten am USB-C-Ladegerät reichen laut Hersteller für bis zu eine weitere Stunde Gesprächszeit. Während des Ladens kann das Headset weiter genutzt werden.

Auch bei der Haltbarkeit orientiert sich Logitech an einem Trend, der sich zuletzt bei mehreren neuen Kopfhörern gezeigt hat. Neben den Ohrpolstern lassen sich beim Zone Vibe Pro auch Kopfbügel und Akku austauschen. Ähnlich setzt etwa der Sonos Ace Ultra auf einen vom Nutzer wechselbaren Akku, während die Beats 360 austauschbare Polster vorsehen.

Business-Version mit zentraler Verwaltung

Für Unternehmen bietet Logitech zusätzlich das Zone Vibe Pro for Business an. Diese Variante ist für Microsoft Teams, Zoom und Google Meet zertifiziert und lässt sich über Logitech Sync zentral verwalten. IT-Abteilungen können darüber unter anderem Firmware und Einstellungen aus der Ferne verteilen.

Das reguläre Zone Vibe Pro kostet in Deutschland 259,99 Euro und ist in Graphit, Off-White und Lilac erhältlich. Die Business-Version startet ebenfalls bei 259,99 Euro als Native-Bluetooth-Ausführung. Zusammen mit einem Zone USB-C-Empfänger werden 279,99 Euro fällig.