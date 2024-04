Freier Fenstermanager Rectangle: Jetzt mit Haptic-Feedback

Der quelloffene Fenstermanager Rectangle, für dessen Nutzung wir uns auf unseren Macs entschieden haben, steht in der neuen Version 0.77 zum Download bereit. Die Aktualisierung erweitert die Menüleisten-Anwendung um die Ausgabe von haptischem Feedback auf Macs mit Apples Magic Trackpad.

Diese Funktion wird in der neuesten Version von Rectangle erstmals zur Verfügung gestellt und versorgt Anwender mit einer physischen Rückmeldung, wenn Fenster auf dem Bildschirm verschoben werden und diese an bestimmten Positionen einrasten.

In der aktuellen Ausgabe des Fenstermanagers müssen Nutzer die neue Option für haptisches Feedback in den Einstellungen aktivieren. Standardmäßig ist das Feature deaktiviert, lässt sich jedoch einschalten, um beim Verschieben von Fenstern an vordefinierte Positionen, wie beispielsweise die Bildschirmränder, ein spürbares Feedback zu erhalten.

Eine nette Erweiterung, die das Arbeiten am Mac intuitiver gestalten soll, indem die App nun eine unmittelbare physische Bestätigung liefert, wenn ein Fenster korrekt positioniert wurde. Die Rückmeldung ist jedoch nur verfügbar, wenn auch in den Systemeinstellungen des Mac die Ausgabe von haptischem Feedback aktiviert ist.

Neue Terminal-Befehle verfügbar

Die Aktualisierung umfasst zudem neue Befehle für das Terminal. Nicht alle Optionen von Rectangle sind über die regulären Einstellungen verfügbar, eine Handvoll versteckter Optionen kann ausschließlich mit einem Abstecher in die Mac-Eingabeaufforderung aktiviert werden. Welche das sind, lässt sich dieser Übersicht entnehmen.

Rectangle ist ein ausgezeichneter Fenstermanager für Anwender, die mit dieser Art von Helfern noch keinen Kontakt hatten und macht das Arrangieren von Programmfenstern mit der Tastatur zu einem Kinderspiel. Die Anwendung ist komplett kostenlos, die Benutzeroberfläche komplett auf Deutsch lokalisiert.