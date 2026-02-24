Radioform: Freeware bringt systemweiten Equalizer auf den Mac

Viele Audio-Apps wie Pine Player, Ionica, RadioX oder Cog bringen eigene Equalizer mit. Wer den Klang jedoch nicht nur innerhalb einzelner Anwendungen, sondern systemweit anpassen möchte, war unter macOS bislang auf Lösungen wie FineTune, Boom 3D oder eqMac angewiesen.

Mit Radioform steht nun eine weitere Alternative bereit. Die quelloffene Anwendung richtet sich an Nutzer, die den gesamten Audioausgang ihres Macs zentral steuern wollen.

Virtuelles Audiogerät als technische Grundlage

Radioform arbeitet mit einem virtuellen Audiogerät, das sich zwischen Anwendungen und die tatsächliche Audioausgabe schaltet. Sämtliche Systemklänge werden zunächst durch eine eigene Signalverarbeitung geleitet und anschließend an Lautsprecher oder Kopfhörer weitergegeben. Laut Entwickler erfolgt dies ohne zusätzliche Latenz. Die Prozessorlast soll auf modernen Macs mit Apple-Prozessoren bei unter einem Prozent bleiben.

Der Equalizer bietet zehn frei konfigurierbare Bänder. Für jedes Band lassen sich Frequenz, Gütefaktor und Filtertyp festlegen. Unterstützt werden unter anderem Peak, Shelf, Pass und Notch Filter. Ergänzend stehen ein Vorverstärker sowie ein Limiter zur Verfügung, um Übersteuerungen zu vermeiden.

Quelloffen, kostenfrei, ohne Abo

Die technische Architektur ist in mehrere Komponenten aufgeteilt. Neben der Signalverarbeitung existiert ein Audiohost in Swift, der die Geräteverwaltung übernimmt und die Daten zwischen Benutzeroberfläche und Audioengine (diese wird im Verzeichnis „/Library/Audio/Plug-Ins/HAL/RadioformDriver.driver“ installiert) austauscht. Die Menüleisten-App wurde mit SwiftUI umgesetzt und greift nicht direkt in die Echtzeitverarbeitung ein.

Radioform wird unter der freien GPLv3-Lizenz veröffentlicht, der Quellcode ist öffentlich einsehbar und kann angepasst oder weiterentwickelt werden. Nach der Installation wählen Nutzer das virtuelle Radioform-Ausgabegerät aus und können anschließend Presets laden oder eigene Einstellungen speichern. Diese werden im JSON-Format gesichert.