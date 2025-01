RadioX für die Mac-Menüleiste: Onlineradio-Player in Version 5.0

Die bislang unter dem Namen Radio.app bekannte Anwendung für macOS ist mit Erreichendes großen Versionssprungs auf Version 5.0 in RadioX umbenannt worden. Neben der Namensänderung bringt das Update zahlreiche Verbesserungen und Funktionen mit.

Neue und bekannte Features

RadioX bietet nun Zugriff auf über 50.000 Radiosender weltweit. Nutzer können aus einer Vielzahl an Musikgenres wie Alternative, Elektronik, Metal, Jazz und Klassik wählen. Die App unterstützt mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch, und zeigt Metadaten zu den gespielten Titeln an. Ein 12-Band-Equalizer ermöglicht die Anpassung des Klangs an persönliche Vorlieben, ergänzt durch 22 Voreinstellungen für eine schnelle Optimierung.

Zu den Neuerungen gehören ein überarbeitetes Design sowie die Möglichkeit, zwischen einem hellen und einem dunklen Modus zu wechseln. Außerdem können Nutzer ihre Hörhistorie über Last.fm scrobbeln lassen und bereits abgespielte Titel in einer Verlaufsliste einsehen.

Onlineradio ohne Schnickschnack

Die App bleibt weiterhin in der Menüleiste integriert und erlaubt eine einfache Steuerung: Ein Klick startet oder pausiert die Wiedergabe, ohne dass das Hauptfenster geöffnet werden muss. Für eine individuellere Nutzung können Sender manuell hinzugefügt werden.

RadioX unterstützt unterschiedliche Fenstergrößen, sodass sie sowohl auf kleineren als auch größeren Bildschirmen komfortabel nutzbar ist. Dank der minimalistischen Benutzeroberfläche bleibt die Bedienung übersichtlich.

Die neue Version richtet sich vor allem an Nutzer, die ein schlankes und leistungsfähiges Tool für Online-Radio suchen. Sie ist kompatibel mit macOS 15 und optimiert für den Einsatz auf Apples Prozessoren. Die Software steht auf der Webseite des Entwicklers zum kostenfreien Download bereit.