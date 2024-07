Mac-App Ionica: Kostenfreier MP3- und SoundCloud-Player

Als wir die Mac-Anwendung Ionica mit der Freigabe von Version 4.0 zuletzt besprochen haben, musste für deren Vollversion noch bezahlt werden, inzwischen ist der Desktop-Download kostenlos erhältlich und setzt nur noch auf eine Handvoll optionaler Spenden.

Für SoundCloud und lokale MP3s

Ein Grund mehr, sich den kompakten Player, der sowohl lokale MP3s als auch Inhalte des Musik-Portals SoundCloud wiedergeben kann, genauer anzuschauen. Für Nutzer, die SoundCloud regelmäßig verwenden, stellt Ionica eine interessante Option dar. Die Mac-Anwendung, die an Klassiker wie den originalen Winamp-Player erinnert, zeichnet sich durch eine nahtlose Integration mit SoundCloud aus und ermöglicht den einfachen Zugriff auf persönliche Likes und die umfangreiche Suchfunktion der Musikplattform.

Mit der vor nunmehr zwei Jahren erschienenen Version 4.0 wurden mehrere neue Funktionen eingeführt. Dazu gehören ein 10-Band-Equalizer, ein optionaler Visualizer und ein praktischer Mini-Player-Modus, der die App auf einen schmalen Balken reduziert. Neben dem SoundCloud-Streaming unterstützt Ionica auch die Wiedergabe von MP3-Dateien. Nutzer können Ordner mit Audiodateien auf die Anwendung ziehen, um entweder neue Playlists zu erstellen oder die Dateien zu einer bereits laufenden Playlist hinzuzufügen.

Mit Tag-Editor und Mini-Player

Inzwischen steht Ionica in Ausgabe 4.4 zur Verfügung und bringt zahlreiche weitere Verbesserungen mit. Neu ist die Möglichkeit, Dateien per Drag-and-Drop vom Playlist-Fenster in den Finder zu kopieren oder zu verschieben sowie zwischen Playlists zu bewegen. Zudem können Playlists nun neu geordnet werden. Ein überarbeitetes Über-Fenster sowie verschiedene Fehlerbehebungen, insbesondere im Tag-Editor, wurden ebenfalls implementiert. Der Tag-Editor verfügt nun über eine neue Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, nach Track-Nummer zu sortieren.

Weitere Änderungen umfassen die Möglichkeit, den Player per Doppelklick zu minimieren, ein korrigiertes Ausgabemenü für Geräte sowie diverse Verbesserungen der Benutzeroberfläche und Fehlerbehebungen. Und: Ionica ist nun komplett kostenlos verfügbar.

Ionica überzeugt mit seinem puristischen Design, das sowohl in heller als auch in dunkler Ansicht gut aussieht. Ein kleiner Nachteil könnte sein, dass die App nicht minimiert werden kann. Dennoch bietet Ionica insgesamt eine kompakte und ansprechende Lösung für Musikliebhaber, die sowohl SoundCloud-Streaming als auch die Wiedergabe eigener MP3-Dateien auf dem Mac schätzen.