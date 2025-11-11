Radiccio: Neue Musik-App für den Mac setzt auf Sammler und Kontrolle

Mit Radiccio steht ab sofort ein neuer Musikplayer für macOS zur Verfügung, der sich bewusst vom Trend der automatisierten Streaming-Dienste absetzt. Entwickelt vom US-Softwareentwickler David Deller, richtet sich die Anwendung vor allem an Nutzer, die ihre Musikdateien lokal speichern, strukturieren und ohne äußere Vorgaben abspielen möchten.

Die App erlaubt den Zugriff auf eigene Audio-Dateien, unterstützt mehrere Formate wie MP3, AAC oder FLAC und bietet eine strukturierte Navigation über eine Finder-ähnliche Oberfläche.

Ein zentrales Werkzeug der App ist der sogenannte „Librarian“. Dieses optional aktivierbare Modul legt eine Datenbank direkt im Musikverzeichnis an, indiziert Inhalte und erlaubt dann das Sortieren und Filtern nach Künstlern, Alben oder zuletzt gespielten Titeln. Auch Funktionen wie das Setzen von Favoriten, das manuelle „Pinnen“ von Inhalten oder ein Auto-Skip für unerwünschte Titel sind Bestandteil des Systems. Zusätzlich bietet ein integriertes Journal die Möglichkeit, persönliche Notizen oder Stimmungen zu einzelnen Liedern festzuhalten.

Dabei legt der Entwickler Wert auf Datenhoheit: Die Anwendung verändert keine Musikdateien und speichert Zusatzinformationen in nachvollziehbarer Form im Dateisystem.

Unterstützung für Apple Music, Plex und Jellyfin

Neben lokalen Dateien kann Radiccio auch auf Streaming-Quellen zugreifen. Über eine direkte Integration lassen sich Inhalte aus Apple Music durchsuchen, abspielen und der eigenen Bibliothek hinzufügen. Einschränkungen bestehen dabei aufgrund technischer Vorgaben seitens Apple: Einige Funktionen wie die Lautstärkeregelung lassen sich über die offizielle Schnittstelle nicht ansprechen. Aus diesem Grund ist Apple-Music-Support in Radiccio kostenlos enthalten.

Wer zusätzlich Musikserver wie Plex oder das quelloffene Jellyfin verwendet, kann diese über eine kostenpflichtige Erweiterung namens „Radiccio Plus!“ einbinden. Diese kostet 2,99 Euro pro Monat oder 34,99 Euro im Jahr. Auch ein einmaliger Kauf ist möglich, mit 149,99 Euro aber recht happig bepreist. Die Basisversion der App ist dauerhaft kostenlos und umfasst bereits die wichtigsten Funktionen für lokale Musiksammlungen.

Radiccio ist im Mac App Store erhältlich, Anpassungen an das neue „Liquid Glass“-Design von macOS 26 sind bereits in Planung.

Zum Nachlesen: