Geheimtipp „Petrichor“: Neuer macOS-Musikplayer für lokale MP3s

Mit Petrichor steht Nutzern von macOS ein neuer Musikplayer zur Verfügung, der sich gezielt an all jene Anwender richtet, die ihre Musiksammlung lokal verwalten. Anders als Streaming-Dienste setzt die App auf klassische Ordnerstrukturen, umfangreiche Metadaten und eine enge Integration ins Betriebssystem.

Entwickelt wurde Petrichor in Swift und SwiftUI, was eine nahtlose Anpassung an macOS 14 und neuer erlaubt. Jetzt steht eine erste Alpha zum Download bereit.

Die Anwendung liest nach dem Einrichten definierter Verzeichnisse alle enthaltenen Musikdateien aus und speichert die Informationen in einer lokal angelegten Datenbank. Dabei werden die Originaldateien nicht verändert. Die Suchfunktion unterstützt anschließend die Volltextsuche auch für größere Bibliotheken. Wiedergabe und Audioverwaltung basieren auf den nativen Schnittstellen von Apple.

Erweiterbare Seitenleiste

Die Benutzeroberfläche von Petrichor erlaubt sowohl die Navigation nach Alben, Künstlern und Jahren als auch eine Ansicht nach Ordnerstruktur. Einzelne Inhalte lassen sich in der Seitenleiste fixieren, um häufig gehörte Titel oder Alben schneller zu erreichen. Darüber hinaus können Wiedergabelisten erstellt und die Warteschlange interaktiv bearbeitet werden.

Petrichor unterstützt die systemweite Mediensteuerung über das Dock und die Menüleiste. Der Wechsel in den Dunkelmodus wird automatisch erkannt. Voraussetzung für den reibungslosen Einsatz der Software ist eine möglichst vollständige Metadatenpflege, da viele der Sortier- und Filterfunktionen auf diesen Informationen beruhen.

Ausblick auf kommende Funktionen

Zukünftig soll die Anwendung unter anderem intelligente Wiedergabelisten, AirPlay-2-Unterstützung sowie einen Miniplayer-Modus erhalten. Auch eine automatische Aktualisierungsfunktion und die Integration von Online-Informationen zu Künstlern und Alben sind geplant. Derzeit ist die App akls direkter Download über das Code-Portal GitHub verfügbar. Eine Veröffentlichung über Homebrew wurde in Aussicht gestellt.

Mit Petrichor reagiert der Entwickler auf die Lücke, die ältere und kaum noch gepflegte Programme wie Swinsian hinterlassen haben. Die App richtet sich an Nutzer, die lokale Musikarchive bevorzugen und eine moderne, macOS-nahe Alternative zur Verwaltung suchen. Diesbezüglich ebenfalls sehenswert: Die kürzlich besprochene Neuvorstellung Monoplayer.