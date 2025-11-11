Echo Show 8 und Echo Show 11 starten in den Verkauf

Ab morgen liefert Amazon seine neuen Smart Displays Echo Show 8 und Echo Show 11 aus. Beide Modelle treten als zentrale Steuerzentrale im vernetzten Zuhause an und kombinieren Display, Lautsprecher und Sprachassistent in einem Gerät.

Während die achte Generation mit einem 8,7-Zoll-HD-Bildschirm ausgestattet ist, bietet das erstmals erhältliche 11-Zoll-Modell eine Full-HD-Auflösung und eine deutlich größere Anzeigefläche.

Full-HD dazu Zigbee, Matter und Thread

Amazon setzt bei den neuen Geräten auf eine überarbeitete Displaytechnik, die Reflexionen reduzieren soll und Inhalte aus verschiedenen Blickwinkeln klarer darstellen kann. Die 13-Megapixel-Kamera soll Videotelefonate in hoher Bildqualität ermöglichen, während ein neuer Audioaufbau mit zwei Breitbandlautsprechern und einem Tieftöner mehr räumlichen Klang liefern soll. Beide Modelle sind mit Wi-Fi-6E ausgestattet und verfügen über Amazons aktuellen AZ3-Prozessor mit integriertem KI-Beschleuniger.

Der Echo Show 11 richtet sich mit seiner größeren Darstellung stärker an Nutzer, die das Gerät in Küche oder Wohnzimmer als Medien- und Kommunikationszentrale einsetzen möchten. Das kleinere Modell bleibt kompakter, aber technisch nahezu identisch ausgestattet. Beide Geräte dienen zudem als Smart-Home-Hub und unterstützen Zigbee, Matter und Thread. Dadurch lassen sich zahlreiche kompatible Lampen, Sensoren und Thermostate ohne zusätzliche Zentrale verbinden und steuern.

Bereits gerüstet für Alexa+

Mit Blick auf kommende Funktionen hat Amazon die Hardware auf den geplanten Dienst Alexa+ vorbereitet. Der KI-gestützte Assistent soll künftig längere Gespräche, kontextbezogene Antworten und personalisierte Vorschläge ermöglichen. Erste Effekte der neuen Architektur sollen sich jedoch auch schon vor der hiesigen Einführung von Alexa+ bemerkbar machen: Die Geräte reagieren schneller, erkennen Befehle präziser und passen die Darstellung an Licht und Umgebung an.

Beide Modelle besitzen zudem physische Schalter zum Deaktivieren von Kamera und Mikrofon sowie Zugriff auf umfangreiche Einstellungen in der Alexa-App. Der Echo Show 8 kostet 199,99 Euro, der Echo Show 11 liegt bei 239,99 Euro. Verkauf und Auslieferung beginnen am 12. November, vorbestellen lassen sich die Geräte bereits.