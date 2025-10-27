ifun.de — Apple News seit 2001. 44 977 Artikel

Bibliotheksverwaltung, Metadaten und Tag-Editor

MonoPlayer 2.0: Lokaler Musikplayer für macOS jetzt mit Bibliothek
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Der auf lokale Musikdateien spezialisierte MonoPlayer für macOS liegt jetzt in Version 2.0 vor. Das Update erweitert die Anwendung deutlich und richtet sich weiterhin an Nutzer, die ihre verlustfreien Audioformate ohne Streaming oder Cloud-Anbindung organisieren und abspielen möchten. Unterstützt werden unter anderem FLAC, ALAC, WAV sowie DSF- und DSDIFF-Dateien.

Monoplayer Settings

Neu hinzugekommen ist eine Bibliotheksfunktion, die eine erweiterte Verwaltung lokal gespeicherter Musik erlaubt. Nutzer können Verzeichnisse als Sammlung definieren, Metadaten anzeigen lassen und Änderungen an der Ordnerstruktur automatisch erkennen lassen. Die Anzeige umfasst auch Albumcover, Dateieigenschaften und eine Tag-Browser-Ansicht. Darüber hinaus wurde die Bedienung über Kontextmenüs in der Ordner- und Dateiansicht ergänzt.

Monoplayer Filebrowser

Ein überarbeiteter Tag-Editor erlaubt die Bearbeitung von Titelinformationen direkt in der Anwendung. Neben klassischen Feldern wie Künstler oder Album werden auch zusätzliche Metadaten sowie eingebettete Coverbilder unterstützt. Die Anpassungen erfolgen dabei über eine einheitliche Oberfläche mit Vorschau- und Drag-and-Drop-Funktionen. ReplayGain-Daten zur Lautstärkenormalisierung lassen sich nun ebenfalls schreiben und lesen.

Wiedergabeliste, Equalizer und macOS-Integration

Die neue Wiedergabelistenfunktion bietet ein separates Fenster mit Coveransicht, Drag-and-Drop-Sortierung und Warteschlangensteuerung. Auch M3U-Playlists lassen sich ab sofort öffnen und abspielen. Zusätzlich wurde der Equalizer überarbeitet und erlaubt nun das Speichern benutzerdefinierter Presets.

Monoplayer Coverbrowser

Mit der Version 2.0 hat MonoPlayer die Benutzeroberfläche an das aktuelle macOS 26 Tahoe angepasst. Neben vergrößerten Schriftgrößen und neuen Bedienelementen für Shuffle, Repeat, Audioausgabe und Equalizer bringt das Update auch Funktionen wie ein stets sichtbares Mini-Player-Fenster, ein neues Aktivitätsfenster für Hintergrundprozesse und erweiterte Unterstützung für Bedienhilfen.

Monoplayer Tagbrowser

Die Anwendung steht ab sofort zum Download bereit. Die Vollversion nach der Trialphase kostet knapp 27 Euro.
27. Okt. 2025 um 13:39 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44977 Artikel in den vergangenen 8770 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven