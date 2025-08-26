Swinsian 3.0: Renaissance der MP3-Player auf dem Mac

Lange Zeit schien die Wiedergabe lokal gespeicherter Musikdateien auf dem Mac von Streaming-Diensten wie Spotify und Apple Music verdrängt zu werden. Doch seit einiger Zeit erlebt dieses klassische Nutzungsszenario eine Rückkehr. Projekte wie Petrichor, Quicktunes und Monoplayer richten sich gezielt an Nutzer, die ihre eigenen MP3-Bibliotheken verwalten und abspielen möchten.

Mit Swinsian 3.0 hat nun auch eine seit Jahren bekannte Anwendung eine überarbeitete Version veröffentlicht.

Swinsian 3.0 mit neuen Funktionen

Swinsian 3.0 bringt zahlreiche technische Anpassungen mit sich. Besonders erweitert wurde die Verwaltung von Musiksammlungen. Klassische Musik wird detaillierter abgebildet, da zusätzliche Felder wie Werk, Satzname oder Komponist unterstützt werden.

Nutzer können außerdem eigene Sortierkriterien für Künstler oder Alben anlegen, ohne die Metadaten dauerhaft zu verändern. Wer seine Dateien in Ordnern organisiert, kann diese Struktur nun direkt in der Oberfläche anzeigen lassen. Die Anwendung ist nun für Macs mit Apple-Prozessoren optimiert, bleibt aber weiterhin auch mit Intel-Rechnern kompatibel.

Auch bei der Audiowiedergabe gibt es neue Optionen. Swinsian erkennt Lautstärkeinformationen in den Dateien und sorgt so für eine gleichmäßige Wiedergabe. Der integrierte Equalizer bietet mehr als 20 Voreinstellungen, darüber hinaus können Start- und Endpunkte einzelner Titel festgelegt sowie individuelle Lautstärken pro Titel gespeichert werden.

Export und Oberfläche modernisiert

Für Anwender, die ihre Playlists in anderen Programmen weiterverwenden wollen, wurde die Exportfunktion ausgebaut. Mehrere Listen können gleichzeitig gesichert und inklusive der dazugehörigen Musikdateien exportiert werden. Auch ein Export im iTunes-XML-Format ist möglich, was vor allem für DJ-Software interessant ist.

Die Benutzeroberfläche wurde angepasst und unterstützt nun den Dark Mode von macOS. Die Wiedergabeliste wurde übersichtlicher gestaltet, zudem stehen verschiedene Ansichten wie Cover-Grid oder Spaltenbrowser zur Verfügung. Funktionen wie Last.fm-Scrobbling, AirPlay-Unterstützung oder automatische Podcast-Downloads runden das Gesamtpaket ab.

Mit dieser Veröffentlichung reiht sich Swinsian in die aktuelle Bewegung unabhängiger Musikplayer für den Mac ein, die bewusst auf lokale Bibliotheken setzen und damit eine Alternative zu rein streamingbasierten Angeboten darstellen. Swinsian 3.0 läuft ab macOS 10.13 und kostet 35 Euro. Besitzer einer älteren Lizenz erhalten einen deutlichen Preisnachlass in Höhe von 40 Prozent.

Vor dem Einmalkauf lässt sich die Anwendung 30 Tage vollumfänglich ausprobieren.