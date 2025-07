QuickTunes bringt reduzierten Musikplayer auf den Mac

Mit QuickTunes steht Nutzern von Apple Music unter macOS eine neue Anwendung zur Verfügung, die sich bewusst von Apples offizieller Musik-App abgrenzt. QuickTunes will eine reduzierte und reaktionsschnelle Alternative zur Musik-App bieten, die an die einfachen Musikplayer der frühen 2000er erinnert.



Entwickelt wurde die Anwendung für macOS Sequoia und ist sowohl für Intel-Macs als auch für den Einsatz auf Apple-Prozessoren optimiert.

Im Fokus der App steht die unkomplizierte Navigation durch die eigene Musikbibliothek oder den Apple-Music-Katalog. Nutzer können direkt auf ihre Alben, Künstler, Wiedergabelisten oder Titel zugreifen und die gewünschte Musik ohne Umwege abspielen. Die Anwendung unterstützt sowohl Tastaturbefehle als auch Multi-Touch-Gesten und verspricht flüssige Scrollbewegungen beim Durchblättern großer Sammlungen.

Anpassbares Layout und Suchfunktion

QuickTunes passt sich automatisch an verschiedene Fenstergrößen an. Im kompakten Modus orientiert sich die Darstellung an klassischen iPod-Oberflächen. Wer mehr Übersicht bevorzugt, kann auf eine mehrteilige Layoutstruktur mit geteilten Ansichten umschalten. Diese dynamische Anpassung soll es erleichtern, die App sowohl auf kleinen als auch auf großen Bildschirmen effizient zu nutzen.

Eine zentrale Funktion ist die integrierte Suchleiste, die sich per Tastenkombination aufrufen lässt. Sie erinnert optisch an die systemweite Suche von macOS und erlaubt ein schnelles Durchforsten der eigenen Mediathek bzw. des Streaming-Angebots. So lassen sich einzelne Titel oder komplette Alben schnell auffinden und abspielen.

Kompakte Steuerung über schwebenden Mini-Player

Ergänzt wird die Anwendung durch einen stets sichtbaren Mini-Player am unteren Bildschirmrand. Dieser erlaubt grundlegende Steuerbefehle wie Wiedergabe, Überspringen, Shuffle oder Wiederholen. Die Bedienoberfläche lehnt sich an die Ästhetik früher macOS-Versionen an und bleibt auch bei wechselnden Layouts präsent. Zusätzlich lässt sich das Erscheinungsbild der App weiter anpassen, etwa durch Einstellungen zu Covergrößen und Abständen in der Darstellung.

QuickTunes steht über die Website des Entwicklers zum siebentägigen Test bereit. Die Vollversion kann bei Gefallen anschließend für 10 Euro erworben werden.

In diesem Zusammenhang erwähnenswert