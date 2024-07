„Out of Office“: Apples neuestes Video aus der Underdogs-Reihe

So langsam wird es zur Tradition: Jedes Jahr im Juli veröffentlicht Apple eine neue Folge in seiner Werbefilmreihe „The Underdogs“. Die neueste Episode trägt den Titel „The Underdogs: OOO (Out Of Office)“ und lässt sich seit dem Wochenende mit knapp zehn Minuten Länge auf YouTube ansehen.

Blicken wir zunächst kurz zurück. Vor fünf Jahren hat Apple mit „The Underdogs: An Apple at Work Story“ seinen ersten Werbespot aus der Underdogs-Reihe veröffentlicht. Damals noch im April, hat sich das vierköpfige Team mit dem Konzept eines neuen Pizzakartons befasst.

Seither hat Apple dann stets den Monat Juli für die Veröffentlichung seiner neuen Underdogs-Folgen gewählt. Im Jahr 2020 hat die Episode mit dem Titel „The whole working-from-home thing“ das damals allgegenwärtige Thema Home-Office aufgegriffen. Und die Videos sind auch länger geworden. „Working from Home“ war bereits knapp sieben Minuten lang und nach einer Corona-Pause erschien 2022 dann „Escape from the Office“ – die Underdogs haben gekündigt und wie einst Apple in einer Garage ihr eigenes Startup gegründet. Im vergangenen Jahr ist das Underdogs-Team dann in der Episode „Swiped Mac“ einem verloren gegangenen Mac hinterhergejagt.

Apple Vision Pro „Stargast“ in der aktuellen Folge

Apple hat die Werbefilmreihe stets dazu genutzt, seine Produkte und deren besondere Funktionen auf unterhaltsame Art und Weise zu präsentieren. In dieser Tradition findet sich auch die neueste Underdogs-Folge „Out of Office“ wieder. Eine besondere Rolle hat Apple diesmal zudem seiner Datenbrille Vision Pro zugedacht, mit deren Hilfe ein verletzungsbedingt zuhause gebliebenes Mitglieder der Gruppe den Überblick behält.

Apple beschreibt die neueste Underdogs-Episode als einen verrückten Business-Tripp nach Thailand, in dem es dem Team mithilfe von einem Mac, iPhone, iPad und Apple Vision Pro gelingt, in letzter Minute einen Großauftrag an Land zu ziehen und zu produzieren.