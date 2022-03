Apple at Work: Neue Folge der amüsanten Werbefilmreihe

Mit „Escape from the Office“ hat Apple sein drittes Video aus der Reihe „Apple at Work“ vorgestellt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die im vor drei Jahren veröffentlichte erste Episode mit dem Titel „The Underdogs“. Der amüsante Kurzfilm handelt von einem Produktteam bei Apple, das den ultimativen Pizzakarton entwickelt und hat damit verbunden die Funktionsvielfalt von Apples Hard- und Softwareangebot in Szene gesetzt.

Alles begann in einer Garage…

Ein Jahr später haben wir mit „The whole working-from-home thing“ dann eine Fortsetzung gesehen, die sich mit der Corona-Krise im Fokus das Thema Home-Office aus Apple-Sicht beziehungsweise aus der Sicht der „Underdogs“ beleuchtet hat.

Die „Underdogs“ gründen ein Startup

Jetzt ist das unkonventionelle Team erneut am Start. In Apples neuestem Video aus der „At Work“-Reihe fühlen sich die „Underdogs“ von ihrer Chefin genug tyrannisiert und entschließen sich dazu, ihr eigenes Startup zu gründen. Wieder im Verpackungsmittelbereich aktiv, soll ihnen diesmal eine neu entwickelte Tragetasche zum großen Durchbruch verhelfen.

Das neue Video ist ebenso amüsant und unterhaltsam wie die Vorgänger und streift ganz beiläufig einmal quer durch Apples Produktangebot, neben aktueller Hard- und Software haben AR-Funktionen, die TV-Serie „Ted Lasso“ und selbst die Garage als Reminiszenz an die Gründungstage des Unternehmens ihren Gastauftritt.

Apple at Work: Escape from the Office

Apple at Work: The whole working-from-home-thing

Apple at Work: The Underdogs