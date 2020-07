Augenzwinkernd: Apples neues Underdog-Video

Unter der Überschrift „The Underdogs“ schickte Apple die Truppe fiktiver Mitarbeiter bereits im vergangenen Jahr in die Spur.

Damals konzipierten diese in dem 3-Minuten-Video den runden Pizza-Karton, der in Apples neuem Hauptquartier wirklich bestellt werden kann, und nahmen die eigene Arbeitsmoral und Apples fast schon sprichwörtlichen Hang zur Geheimhaltung auf die Schippe.

Heute nun wurde das neue Underdog-Video „The whole working-from-home thing“ veröffentlicht, dass auf eine Laufzeit von sechs Minuten kommt und die Homeoffice-Kultur der zurückliegenden Wochen thematisiert.

Die Underdogs sind zurück und steuern ihre neue Normalität mit vielen Unbekannten, aber einer verlässlichen Konstante: Apple hilft ihnen, ihre Kreativität und Produktivität zu entfalten, auch wenn sie von zu Hause aus arbeiten.

Es ist immer noch eine Welt voller Deadlines, Meetings, Gruppengespräche, Telefonkonferenzen, Kollegen und Chefs. Aber es ist auch eine Welt der Kinder, eines Hundes und einer haarlosen Katze. Und es ist eine Welt, in der die Zusammenarbeit nie zu kurz kommt, unabhängig davon, ob das Team iPad, iPhone, iMac, MacBook oder all diese Geräte verwendet. Die Arbeit von zu Hause aus (oder von überall her) ist nicht neu, aber das, was Sie gemeinsam erreichen können, ist es.

Dies ist Apple bei der Arbeit (von zu Hause aus)