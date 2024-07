Videostreaming: Apple entfernt Piraterie-App – Netflix legt weiter zu

Mit "Collect Cards: Store box" hat der App Store über gut ein Jahr hinweg eine Anwendung beherbergt, mit deren Hilfe man illegal auf Videodienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und auch Apple TV+ zugreifen konnte. Apple hat die App am Wochenende aus dem App Store entfernt, nachdem das Blog 9to5Mac auf den illegalen Verwendungszweck aufmerksam gemacht hatte.

Die Geschichte um diese App kann einmal mehr als hervorragendes Beispiel dafür dienen, dass Apple trotz all der mit dem Angebot verbundenen Prüfungs- und Kontrollmechanismen nicht in der Lage ist, für die Sicherheit und Legalität der über den App Store erhältlichen Apps zu garantieren.

Die Piraterie-App hat sich eines Tricks bedient, den wir in ähnlicher Form auch schon bei eigentlich sanktionierten russischen Banking-Apps gesehen haben. Öffnet man die Anwendung mit einer amerikanischen IP-Adresse, so präsentiert sich sich wie auch offiziell beschrieben als eher belanglose Anwendung zum Sammeln von Links zu online veröffentlichten Fotos und Videos. Mit dem jetzigen Hintergrundwissen kann man den Beschreibungstext „No restrictions on videos or photos“ natürlich auch durchaus zweideutig interpretieren.

Apple hätte natürlich stutzig werden können, wenn eine derart oberflächliche App in Brasilien auf Platz 2 der kostenlos erhältlichen Apps klettert. Dort hatte sich die Anwendung nämlich als Plattform zum kostenlosen Zugriff auf kommerzielle Videodienste entpuppt. Mittlerweile wurde zusammen mit der zuvor für iPhone und iPad angebotenen App auch deren Entwickler Brady McDonald aus dem App Store entfernt.

Netflix weiter mit kräftigem Wachstum

Unter den kommerziellen Videodiensten vermeldet derweil zumindest Netflix positive Zahlen, das Unternehmen hat zum Wochenende seine Wirtschaftszahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht.

Im Verlauf des letzten Quartals konnte Netflix die Zahl seiner zahlenden Abonnenten um gut acht Millionen auf jetzt 277,65 Millionen steigern. Das entspricht einem Plus von 16,5 Prozent über die vergangenen zwölf Monate hinweg.

Das Angebot Netflix mit Werbung hat dabei von Quartal zu Quartal satte 34 Prozent zugelegt. Beim Blick auf diese Zahl muss man sich allerdings vor Augen halten, dass Netflix seine Kunden gerade von zwei Seiten her geradezu in diese Tarifstufe treibt: Einerseits steigen die Kosten für die Werbefrei-Abonnements des Videodienstes ständig an, andererseits hat Netflix seinen bislang günstigsten Basis-Tarif entweder gestrichen oder teurer gemacht, sodass das Standard-Abo mit Werbung sich zunehmend als preislich akzeptable Variante etabliert.

Die aktuelle Netflix-Quartalszahlen gibts hier als PDF.