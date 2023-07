Apple at Work: Die „Underdogs“ jagen ihrem Mac hinterher

Nehmt euch heute erstmal acht Minuten Zeit für einen neuen Kurzfilm aus Apples Werbefilmreihe „Apple at Work“. In der Episode „Swiped Mac“ jagen die „Underdogs“, das bereits in den ersten Folgen der Serie vertretene ehemalige Produktteam von Apple, einem gestohlenen MacBook hinterher.

Apples Hintergedanke bei der Produktion des Film war natürlich die Präsentation der diversen Sicherheitsfunktionen rund um die eigenen Geräte, allem voran diesmal die „Wo ist?“-Suche mit Funktionen wie der Gerätesuche und der Möglichkeit, ein darin aufgeführtes Notebook, Tablet oder Smartphone als verloren zu markieren und aus der Ferne zu löschen. In dem hervorragend gemachten und amüsanten neusten Kurzfilm aus der Serie könnt ihr die „Underdogs“ auf der Jagd nach dem geklauten MacBook ihrer Chefin begleiten

Die Underdogs sind wieder in Aktion. Dieses Mal sind sie auf einer Mission, um einen vermissten Mac zu retten. Zum Glück haben sie die leistungsstarken Sicherheitsfunktionen von Apple auf ihrer Seite. Tolle Neuigkeiten für sie. Schlechte, schlechte Nachrichten für die stümperhaften Diebe.

Bereits 4 „Underdogs“-Episoden

Apple hat schon die vorangegangenen Filmen aus dieser Videoreihe dazu genutzt, stets sein vielseitiges und in einander übergreifendes Angebot aus Hard- und Software in Szene zu setzen. In der vor mittlerweile vier Jahren veröffentlichten ersten Episode mit dem Titel „The Underdogs“ stand die Suche nach dem ultimativen Pizzakarton im Fokus. Ein Jahr später hat die Fortsetzung „The whole working-from-home thing“ dann die damals aktuelle Corona-Krise und die damit verbundene Home-Office-Welle aufgegriffen und im vergangenen Jahr hat der Titel „Escape from the Office“ das Produktteam dann bei der Gründung ihres eigenen Startup-Unternehmens begleitet.

Die Filme aus der Reihe „The Underdogs“ gehören definitiv zu den besten Werbespots, die Apple im Laufe der Zeit produziert hat und treten sich auf ihre, zeitgemäße Weise in eine Reihe mit alten Klassikern wie „I’m a Mac“.

Apple at Work: The Underdogs

Apple at Work: The whole working-from-home-thing

Apple at Work: Escape from the Office