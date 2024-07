Crowdstrike-Chaos: Mac-Systeme waren nicht betroffen

Übers Wochenende waren weltweite IT-Ausfälle ein Thema, in deren Folge neben Unternehmen verschiedenster Größe zum Teil auch öffentliche Einrichtungen beeinträchtigt oder vorübergehend komplett lahmgelegt wurden. Ursache war ein fehlerhaftes Update für die Sicherheitssoftware Crowdstrike Falcon.

Crowdstrike wirbt mit dem Slogan „Angriffe stoppen. Den Geschäftsbetrieb absichern“ und hat seinerseits selbst dafür gesorgt, dass zahllose Unternehmen vorübergehend lahmgelegt wurden. In der Folge steht das Unternehmen massiv in der Kritik. Detaillierte Hintergründe zu dem Fehler wurden nicht bekannt, Crowdstrike hat lediglich mitgeteilt, dass es sich nicht um einen Cyberangriff gehandelt hat.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected.

We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can…

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024