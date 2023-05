Zudem kritisiert der Brief, dass Zivilgesellschaft, Verbraucher und Wissenschaft so gut wie keine Rolle bei den laufenden Sondierungs-Konsultationen spielen würden. Darüber hinaus habe das vorgeschlagene Gebührensystem „keine garantierten Vorteile für Verbraucher“, wie etwa günstigere Breitband-Preise oder eine bessere Infrastruktur, sondern würde in seiner jetzigen Form wohl ausschließlich für zusätzliche Profite bei etablierten Netzbetreibern sorgen.

Ein Mechanismus von Direktzahlungen an etablierte Telekommunikationsunternehmen hätte in der Tat unmittelbare und weitreichende negative Folgen, nicht nur für die europäischen Unternehmen, sondern auch für die Interessen der Verbraucher. Eine neue Gebühr oder ein neuer Beitrag würde sich direkt auf die Kosten und die Auswahl der Verbraucher auswirken, was weitreichende negative Auswirkungen auf die Vielfalt und Qualität von Produkten und Dienstleistungen hätte. Wir fordern daher gemeinsam die europäischen Institutionen auf, von einer solchen kontraproduktiven Maßnahme abzusehen.

Der in Wien ansässige Bürgerrechts-Verein epicenter.works (ehemals Arbeitskreis Vorratsdaten Österreich bzw. AKVorrat.at) hat nun einen offenen Brief zum Thema vorgelegt , der sich ausdrücklich gegen die Implementierung einer „Daten-Maut“ ausspricht.

Die Europäische Kommission arbeitet schon seit geraumer Zeit an der Idee, Internet-Schwergewichte wie Google, Netflix oder Amazon Prime Video zur Zahlung zusätzlicher Durchleitungsentgelte an Netzbetreiber wie die Deutsche Telekom oder Vodafone zu verpflichten.

Von Industrie, Telcos und Rechteinhabern Offener Brief: Klare Absage an „Daten-Maut“ für Netflix und Co.

