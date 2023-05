Mit 6 USB-C-Ports: Satechis 200W-Ochse geht in den Verkauf

Der so genannte 200W USB-C 6-PORT GAN CHARGER kann bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen und dürfte sich damit als Stromspender für den zentralen Ladeplatz der Familien-Elektronik eignen, also etwa die Kommode neben der Garderobe im Flur, auf der die Mobiltelefone, Headsets und Gaming-Devices der heimkehrenden Familienmitglieder landen.

