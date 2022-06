Momentan sollen EU-Vertreter, Lobbyisten und Netzbetreiber in der heißen Phase der Verhandlungen stecken. Die Befürworter des Vorhabens dürften dabei vom Versprechen der Europäischen Union profitieren, den Netzausbau innerhalb der Staatengemeinschaft bis 2030 massiv voranzutreiben. Hier könnte der Teilabbau des Netzneutralitäts-Grundsatzes relativ zügig neue Umsätze in die Kassen der Netzbetreiber spülen, die dann nur noch für den Ausbau der europäischen Mobilfunk- und Glasfaser-Infrastruktur eingesetzt werden müssten.

Wie die zusätzliche Abgabe jedoch in Einklang mit dem vor allem in Brüssel immer wieder betonten Grundsatz der Netzneutralität gebracht werden soll, ist jedoch vollkommen unklar.

Nun scheinen die seit Jahren andauernden Lobby-Anstrengungen jedoch erste Früchte zu tragen. Nach Informationen des Handelsblattes sollen in Brüssel erste Verhandlungen über die mögliche Einführung einer so genannten „Daten-Maut“ laufen.

Kommission plant Vorstellung für 2022 Abgabe an Netzbetreiber: „Daten-Maut“ für Netflix und Co. im Gespräch

