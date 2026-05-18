Freeware Numsy bringt viele Taschenrechner in die macOS-Menüleiste

Mit Numsy ist eine neue Rechner-Applikation für den Mac erschienen, die sich gezielt an Nutzer richtet, denen Apples vorinstallierter Taschenrechner zu aufdringlich ist. Statt als klassisches Fenster im Dock zu erscheinen, sitzt Numsy dauerhaft in der Menüleiste von macOS und lässt sich dort jederzeit einblenden. Die Anwendung soll schnelle Berechnungen ermöglichen, ohne den aktuellen Arbeitsfluss zu unterbrechen.

Der Entwickler Carlos Hernandez beschreibt Numsy als Alternative zu Spotlight oder Raycast. Beide Werkzeuge erlauben zwar einfache Rechnungen direkt über die Tastatur, stoßen bei längeren Rechenketten jedoch schnell an Grenzen. Bereits 2021 hatten wir auf ifun.de über den Funktionsumfang des Mac-Launchers Raycast berichtet, der sich seitdem für viele Nutzer zum zentralen Werkzeug entwickelt hat.

Mehrere Rechner gleichzeitig möglich

Numsy verfolgt einen anderen Ansatz als klassische Rechner-Apps. Die Anwendung kann mehrere kleine Fenster gleichzeitig öffnen. Damit lassen sich unterschiedliche Summen parallel verfolgen, etwa beim Vergleichen von Angeboten oder beim Arbeiten mit Tabellen. Auf Wunsch bleibt der Rechner dauerhaft im Vordergrund sichtbar.

Hinzu kommt ein integrierter Verlauf. Die letzten Berechnungen werden gespeichert und können später erneut geöffnet werden. Nutzer müssen dadurch nicht jede Rechnung erneut eingeben. Für häufige Aufgaben wie Rabatte, Mehrwertsteuer oder Prozentrechnungen bietet Numsy zusätzliche Eingabehilfen. Das Arbeiten mit komplexen Formeln soll dadurch entfallen.

Die Oberfläche orientiert sich stark an typischen macOS-Menüleistenwerkzeugen. Farben und Tastentöne lassen sich anpassen. Außerdem unterstützt die Anwendung mehrere Sprachen, darunter auch Deutsch.

Kostenlose Alternative zu klassischen Rechner-Apps

Der Entwickler bietet Numsy kostenlos an, hat aber die Möglichkeit implementiert Trinkgelder auf den virtuellen Tresen zu legen. Laut Beschreibung arbeitet die Anwendung nativ auf Intel- und Apple-Prozessoren und sammelt keine Nutzerdaten. Die Bedienung erfolgt entweder über die Menüleiste oder über ein frei definierbares Tastenkürzel.

Das Thema alternative Rechner-Apps begleitet den Mac schon länger. Hier bei ifun.de setzen wir vor allem auf den rechnenden Notizblock Soulver, der Apples jüngste Rechner-Updates zu großen Teilen inspiriert haben dürfte. Auch Apple erweitert seinen Taschenrechner regelmäßig um zusätzliche Funktionen. 2021 standen dabei etwa Sprachsteuerung und Umrechnungen im Mittelpunkt, Ende 2024 dann die sogenannten Mathenotizen.

Numsy richtet sich vor allem an Nutzer, die regelmäßig kleinere Berechnungen durchführen und dafür keine separate Anwendung im Vordergrund geöffnet halten möchten.