Sprachausgabe und Umrechnen: Versteckte Funktionen des Apple-Taschenrechners

Die Umrechnen-Funktion des Mac-Taschenrechners erweist sich besonders dann als hilfreich, wenn ihr mit den Einheiten nicht allzu bewandert seid. Hierbei wird stets die im Feld des Taschenrechners stehende Zahl als Ausgangswert verwendet und ihr könnt über das Menü „Umrechnen“ zwischen verschiedenen Kategorie wie „Länge“, „Temperatur“ oder „Währung“ wählen und in der Folge noch die gewünschten Einheiten spezifizieren. Einmal benutzte Umrechnungen bleiben dann für den schnellen Zugriff in einem „Zuletzt benutzt“-Menü gespeichert.

Der mit macOS ausgelieferte Taschenrechner hält in seiner Basisversion – optisch an die alten Braun-Taschenrechner angelehnt – verschiedene Grundrechenfunktionen bereit. Wem das zu wenig ist, der kann mit den Tastenkürzeln Befehl-1, Befehl-2 und Befehl-3 durch die verschiedenen Varianten springen und alternativ zur Standardausführung zu einem wissenschaftlichen Taschenrechner oder einem Layout für Programmierer wechseln.

