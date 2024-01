Rechen-Favorit Soulver: Jetzt mit optionalem KI-Abo und ChatGPT

Über den rechnenden Notizblock Soulver habt ihr auf ifun.de bestimmt schon mal gelesen. Sowohl in einer Ausgabe für den Mac als auch in Versionen für iPhone und iPad verfügbar nutzen wir den intelligenten Schmierzettel fast täglich und freuen uns immer, wenn wir Anwendern, die Soulver noch nicht kennen, mit der hervorragenden Applikation vertraut machen können.

Die App von der Entwickler-Webseite setzt auf Wolfram Alpha

Rechnender Notizblock

Soulver ist ein Rechner, der auf den ersten Blick aussieht wie ein Texteditor und in der Lage ist, Rechnungen und begleitenden Text gleichzeitig auszuwerten. Dies ermöglicht euch, mit natürlicher Sprache zu arbeiten und eine Reihe von unterschiedlichen Aktionen in einer Zeile vorzunehmen.

Die Anwendung versteht sich dabei nicht nur auf die Grundrechenarten, sondern kann auch mit Variablen umgehen, Währungen umrechnen, Einheiten konvertieren und verfügt über eine Anbindung an Apples iCloud.

KI-Abo für die App-Store-Version

Auf dem Mac hat Soulver jetzt Version 3.10 zum Download bereitgestellt und uns damit erst mal ein wenig irritiert. So gibt es gravierende Unterschiede zwischen der im Mac App Store angebotenen Applikation und der auch auf der Entwickler-Webseite verfügbaren Ausgabe 3.10.

Während die außerhalb des Mac App Store verteilte Aktualisierung lediglich kleine Optimierungen an Soulver vornimmt und nun etwa den dynamischen Umgang mit Zeitangaben gestattet („3 hours ago in London“, „30 min from now in Sydney“), integriert die im Mac App Store erhältliche Anwendung den Zugriff auf den künstlich intelligenten Textgenerator Chat GPT.

Nur mit App-Store-Abo: =? befragt ChatGPT

Dieser lässt sich zukünftig durch Eingabe des Platzhalters „=?“ direkt ansprechen. Um direkt aus Soulver heraus auf Chat GPT zugreifen zu können, müssen Anwender jedoch das neu eingeführte Soulver-Jahresabonnement abschließen.

Jahresabonnement optional verfügbar

Dabei handelt es sich um ein 29 Euro teures Jahresabonnement, das nicht nur den Zugriff auf ChatGPT beinhaltet, sondern auch die Echtzeit-Nutzung von Aktienkursen und den Zugriff auf historische Börsenwerte sowie 20 zusätzliche Wettermetriken mit Daten von Apple Weather.

Soulver selbst wird dabei weiterhin zum Einmalkauf angeboten. Das Zusatzabonnement ist eine optionale Erweiterung, die die Anwendung um zusätzliche Funktionen aufwertet, zur Nutzung der bisherigen Basisfunktionen aber nicht vorausgesetzt wird.

Das neue Abonnement ist ausschließlich in der App Store- und in der Setapp-Version von Soulver verfügbar. Der einzige Download von der Entwicklerwebseite wird weiterhin auf Wolfram Alpha setzen.