Trotz Premium Hardware und Preis
Trotz 22,99 Euro im Monat: Alexa+ wird nicht werbefrei
Mit Alexa+ führt Amazon seine Sprachassistenz in eine neue Preisklasse. Nach der kostenlosen Early-Access-Phase soll der Dienst regulär 22,99 Euro pro Monat kosten, bleibt für Prime-Mitglieder allerdings ohne Aufpreis enthalten. Auf eine häufige Nutzerfrage gab es beim Launch-Event in Deutschland jedoch eine für viele Nutzer enttäuschende Ansage: Werbung bleibt Teil der Alexa-Erfahrung.
Im Rahmen der Veranstaltung haben wir Amazons Umgang mit Werbeeinblendungen auf Echo-Show-Geräten und Fire TV direkt angesprochen. Hintergrund waren vor allem eure Kommentare, die die nicht abschaltbaren Banner, Empfehlungen und Hinweise auf Inhalte oder Produkte regelmäßig thematisieren.
Wenn man als Nicht-Prime-Nutzer nun vorhat Alexa+ für 22,99 Euro im Monat zu abonnieren und dafür zusätzlich rund 200 Euro in den neuen Echo Show 11 investiert, verschwindet die Reklame dann vollständig?
Werbung weiterhin Bestandteil von Alexa
Amazon erklärte dazu, Werbung sei schon bisher nur ein kleiner Teil der Experience gewesen und werde auch bei Alexa+ nur eine untergeordnete Rolle spielen. Gleichzeitig machte das Unternehmen aber deutlich, dass Werbung weiterhin Bestandteil des Systems bleibt.
Nach Angaben von Amazon sollen Werbeeinblendungen dabei helfen, relevante Angebote sichtbar zu machen. Außerdem ermögliche Werbung bestimmte Dienste und Funktionen, die andernfalls nicht kostenlos angeboten werden könnten.
Eine klare Aussage dazu, ob Prime-Mitglieder oder zahlende Alexa+-Nutzer künftig weniger Werbung sehen, machte Amazon nicht.
Premium-Anspruch trifft auf bekannte Kritikpunkte
Gerade bei Echo Show und Fire TV gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen über Werbeeinblendungen auf den Startbildschirmen. Viele Nutzer loben zwar die Hardware und die Smart-Home-Integration, empfinden die zunehmenden Hinweise auf Inhalte, Produkte und Aktionen jedoch als störend.
- Immer mehr Reklame: Unmut über Werbung auf Echo Show wächst
Mit Alexa+ versucht Amazon nun, Alexa deutlich stärker als persönlichen KI-Assistenten zu positionieren. Die neue Version versteht natürlichere Sprache, merkt sich Kontexte und soll Aufgaben eigenständig erledigen können. Gleichzeitig bleibt aber das bekannte Amazon-Ökosystem erhalten, inklusive Produktempfehlungen und Werbeintegration.
Werbung könnte noch persönlicher werden
Interessant ist dabei vor allem die neue Personalisierung. Alexa+ merkt sich Vorlieben, Routinen und Interessen der Nutzer. Amazon verweist zwar auf Datenschutzoptionen und das Alexa-Datenschutzportal, gleichzeitig dürfte die neue KI-Version aber deutlich mehr Kontextinformationen sammeln als bisher.
Wie stark Amazon diese Daten künftig auch für Empfehlungen und Werbung nutzt, bleibt vorerst offen.
Übel. Und es werden dennoch genug machen.
Genau das ist das Problem.
Blödsinn. Kein einziger Mensch wird das für 22,99€ buchen. Kein einziger Mensch! Die Prime Kunden werden es mitnehmen, mehr auch nicht. Wir hatten auch einen Show, haben ihn als Wecker/Uhr-Anzeige für das Kind geschenkt bekommen, aber da man das Ding nicht richtig beschränken konnte + ständige Werbung, haben wir das Teil verkauft.
Kann mit jemand diesen Satz erklären?
„Nach der kostenlosen Early-Access-Phase soll der Dienst regulär 22,99 Euro pro Monat kosten, bleibt für Prime-Mitglieder allerdings ohne Aufpreis enthalten.“
Das würde bedeuten, dass die 8,99 Euro für Prime den Dienst bereits enthalten? – Das ist doch unlogisch, denn wer wäre dann so dämlich für 22,99 Euro abzuschließen?
Ist doch ganz einfach und nennt sich Preiserhöhung + mehr Werbung. Schon sehr komisch alles. Einerseits werden unzählige Amazon Mitarbeiter entlassen, und man denkt dank KI nun weniger Kosten und gleichzeitig werden solche Preise aufgerufen wegen KI. Hä?
Tja, willkommen in der Welt von System-Lock-In.
Ich kann es mir nur so erklären, dass sie durch die Prime Kunden, die dadurch mehr bestellen und sie den Suchlauf tracken können, mehr gezielte Werbung anbieten können.
Der nur Alexa Plus Kunde kann nicht so genau getrackt werden und somit weniger Umsatz
Wenn Amazon meint mit dieser Strategie neue Kunden zu gewinnen – und vor allem die alten zu halten – nur zu !
Bei uns hat es zumindest nicht geklappt. Wir sagen von der penetranten Werbung auf dem Show 10 so genervt, das wir alle Echos über Kleinanzeigen verkauft haben.
Irgendwann ist die Schraube überdreht.
Ich glaube nach The Boys werde ich nach 20 Jahren oder so mein Prime kündigen.
Vor 10 Jahren war das Zeugs und Prime noch okay, aber ist doch alles Käse mittlerweile. Das einzige was ich noch von Amazon besitze sind Aktien und bin froh über die Leute die sich sowas antun. Danke an alle
Ich habe als es damals ankündigt wurde meine Alexa verkauft. Gibt genug andere Möglichkeiten.
Dito, ich hab meine auch alle entsorgt und ich werde auch sicherlich keine neuen mehr kaufen
Wie hoch muss der Mehrwert des Angebots sein, damit man
1. Werbung erträgt
2. und trotzdem dafür zahlt?
Entweder ich bezahle für etwas und habe keine Werbung, oder ich zahle nix und zahle mit meinem Konsumverhalten bzw. Werbung…
Aber das hier ist ja echt ne neue Form der Absurdität
Seit diese nervige Werbung läuft, schaltet Home Assistant nach einer Anfrage das Display direkt wieder aus. Richtig toll – damals haben wir diese Geräte noch ohne diese lästige Werbung gekauft.
Wird nicht die Ausnahme bleiben, da solche KI Modelle selbst mit 23€/Monat nicht kostendeckend sein können.
Hab den Echo Show in der Küche für Radio, Timer und News. Unheimlich praktisch wenn man beim Kochen die Hände voll hat.
Schon jetzt nervt aber die eingeblendete Werbung weil es alles abwertet.
Hoffe bei Apple tut sich da was – werde jedenfalls wechseln sobald es eine Alternative gibt ohne nervige Werbung.
Da wird die nächste Erhöhung des Prime-Abos nicht lange auf sich warten lassen …
Haben wegen der bevorstehenden Einführung von Alexa+ unsere Alexas seit Wochen Probleme? Brechen Streams ab, Tonaussetzer usw. Egal auf welcher Etage und sich ob in der Nähe der Fritzbox oder Repeater. Ätzend.
Hatten wir auch. Aber sind jetzt im Alexa+ Programm und alles läuft wieder. Denke die werde die alte Alexa nicht mehr weiter entwickeln und daran liegt das.
Wie nennt mensch das eigentlich, wenn die Enshittification komplett durch ist?
*kopfschüttel
Natürlich nicht – wozu sammelt denn sonst Amazon die ganzen Daten?
„Erfahrung“ (hier Eyeroll-Emoji einfügen)
Wir haben auch unsere Echos durch HomePods ersetzt – sind sowieso im Apple-Kosmos unterwegs.
Die beiden Echso Studios 1. Gen. dürfen noch am Zweitfernseher mit einem FireTV Cube beschallen.
Echo Shows kommen mir niemals ins Haus – habe es bei Freunden gesehen dass da ständig nebenbei Werbung durchlief und war echt schockiert.
Wer tut sich sowas an?! Für das Gerät und einen Dienst zu zahlen (und wenn es durch ein PrimeAbo ist) und dafür Werbung „einkaufen“?! Ach ja ich vergaß, die Video-Streamingdienste leben es schon gut vor….
Ich habe auf meinem Echo Show 8 noch nie Werbung gehabt. Vielleicht gibt es in Österreich keine Einblendungen? Aber ich will das auch nicht weiter hinterfragen ;)
Erstmal sollte die neue Alexa zu uns kommen. Ich hab die nötigen Geräte sogar mich extra nochmal registriert bei mir kommt keine neue Alexa geschweige irgendwas zum aktivieren oder so
Soweit ich mich belesen habe, geht das nur bei neu erworbenen Geräten, seit ‚Freischaltung‘ in D. Neuwertige oder schon vorhandene kompatible Geräte werden nicht unterstützt.
Werbung macht eine „experience“ mit einem Gerät halt automatisch wesentlich schlechter und billig wirkend, daher würde mir so ein Teil auch nie ins Haus kommen. Ich stell mir doch keine Stroer Werbesäule in die eigenen Wände und zahl dann auch noch dafür!
Habe alexa+ auf meinem Show 21 und bin sehr begeistert von ihr, hatte aber noch nie Werbung auf allen meinen Echo Geräten. Mal schauen was die Zukunft bringt. Kann aber jedem Alexa+ nur empfehlen, unterscheid wie Tag und Nacht zur alten Alexa. Jetzt ein richtiges LLM die man einfach alles fragen kann. Reagiert auch schnell, keine Spur vom langsamen Antworten was man in der Vergangenheit so gelesen hat. Könnt euch drauf freuen, hoffentlich dann auch ohne Werbung ^^
Ich hab Alexa+ jetzt ein paar Tage getestet. Also wer glaubt man würde mit Alexa so sprechen wie mit ChatGPT per Voice, wird enttäuscht sein. Das ist es nicht. Es ist eine etwas aufgebohrte Version der Alexa. Hauptunterschied ist fast noch die Stimme und das sie auf Kalender und E-Mail zugreifen könnte wer das will. Aber bei Fragen zu Themen kommt immer noch „das habe ich auf XYZ“ gefunden und wird stupide vorgelesen, eine wirklich flüssige Konversation wo man vergisst, dass es sich um eine Maschine handelt, so wie das mit ChatGPT geht, nicht mal ansatzweise. Also dafür 23 Euro im Monat zu verlangen ist schon sportlich.
Ich sag’s immer wieder….
Erich Mielke würde vor Begeisterung im Grab Purzelbäume machen…..