Trotz 22,99 Euro im Monat: Alexa+ wird nicht werbefrei

Mit Alexa+ führt Amazon seine Sprachassistenz in eine neue Preisklasse. Nach der kostenlosen Early-Access-Phase soll der Dienst regulär 22,99 Euro pro Monat kosten, bleibt für Prime-Mitglieder allerdings ohne Aufpreis enthalten. Auf eine häufige Nutzerfrage gab es beim Launch-Event in Deutschland jedoch eine für viele Nutzer enttäuschende Ansage: Werbung bleibt Teil der Alexa-Erfahrung.

Im Rahmen der Veranstaltung haben wir Amazons Umgang mit Werbeeinblendungen auf Echo-Show-Geräten und Fire TV direkt angesprochen. Hintergrund waren vor allem eure Kommentare, die die nicht abschaltbaren Banner, Empfehlungen und Hinweise auf Inhalte oder Produkte regelmäßig thematisieren.

Wenn man als Nicht-Prime-Nutzer nun vorhat Alexa+ für 22,99 Euro im Monat zu abonnieren und dafür zusätzlich rund 200 Euro in den neuen Echo Show 11 investiert, verschwindet die Reklame dann vollständig?

Werbung weiterhin Bestandteil von Alexa

Amazon erklärte dazu, Werbung sei schon bisher nur ein kleiner Teil der Experience gewesen und werde auch bei Alexa+ nur eine untergeordnete Rolle spielen. Gleichzeitig machte das Unternehmen aber deutlich, dass Werbung weiterhin Bestandteil des Systems bleibt.

Nach Angaben von Amazon sollen Werbeeinblendungen dabei helfen, relevante Angebote sichtbar zu machen. Außerdem ermögliche Werbung bestimmte Dienste und Funktionen, die andernfalls nicht kostenlos angeboten werden könnten.

Eine klare Aussage dazu, ob Prime-Mitglieder oder zahlende Alexa+-Nutzer künftig weniger Werbung sehen, machte Amazon nicht.

Premium-Anspruch trifft auf bekannte Kritikpunkte

Gerade bei Echo Show und Fire TV gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen über Werbeeinblendungen auf den Startbildschirmen. Viele Nutzer loben zwar die Hardware und die Smart-Home-Integration, empfinden die zunehmenden Hinweise auf Inhalte, Produkte und Aktionen jedoch als störend.

Immer mehr Reklame: Unmut über Werbung auf Echo Show wächst

Mit Alexa+ versucht Amazon nun, Alexa deutlich stärker als persönlichen KI-Assistenten zu positionieren. Die neue Version versteht natürlichere Sprache, merkt sich Kontexte und soll Aufgaben eigenständig erledigen können. Gleichzeitig bleibt aber das bekannte Amazon-Ökosystem erhalten, inklusive Produktempfehlungen und Werbeintegration.

Werbung könnte noch persönlicher werden

Interessant ist dabei vor allem die neue Personalisierung. Alexa+ merkt sich Vorlieben, Routinen und Interessen der Nutzer. Amazon verweist zwar auf Datenschutzoptionen und das Alexa-Datenschutzportal, gleichzeitig dürfte die neue KI-Version aber deutlich mehr Kontextinformationen sammeln als bisher.

Wie stark Amazon diese Daten künftig auch für Empfehlungen und Werbung nutzt, bleibt vorerst offen.