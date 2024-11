Nicht lebendig genug: Kritik an Apples Mathe-Notizen

Mit Einführung der sogenannten mathematischem Rechnungen in den Notiz-Applikationen von Mac, iPad und iPhone stellt Apple die Grundrechenarten und eine Handvoll wissenschaftlicher nun auch kombiniert mit der regulären Notiz-Funktion in seinen Betriebssystemen zur Verfügung.

Durchstreichen leider nicht möglich

Die Notizen-App erkennt mathematische Berechnungen (in handschriftlicher Eingabe und über die Tastatur getippte) und hilft dabei, diese in Echtzeit zu lösen und Ergebnisse zu liefern. Die Mathe-Notizen hat Apple nicht erfunden, sondern folgt einer Reihe ähnlicher Ansätze, wie etwa von der Mac-App Soulver umgesetzt oder in der Ideenschrift “New Kind of Paper” (1, 2, 3, 4) des Entwicklers Milan Lajtoš skizziert, die bereits 2021 vorgestellt wurde.

Auf dem iPad: So funktionieren Apples Mathe-Notizen

Eben jener Milan Lajtoš kritisiert Apples Umsetzung jetzt in mehrfacher Hinsicht.

Laut Lajtoš funktioniere die Erkennung eingegebener Gleichungen auf dem iPad zwar weitgehend zuverlässig, das System ist jedoch, Insbesondere bei unleserlicher Handschrift, nicht fehlerfrei und neigt zu Missverständnissen. Beispielsweise wenn eine „1“ als „7“ erkannt wird.

Obwohl die Technologie beeindruckend sei, bemängelt Lajtoš, dass die Benutzerinteraktion nicht ausreichend „lebendig“ wirke. Die Rückmeldung des Systems erfolge oft mit Verzögerung, Apples Animationen würden dabei eher ablenken als helfen.

Mehr Lebendigkeit gefordert: Ergebnis-Anzeige schon während der Eingabe

Lajtoš schlägt vor, Berechnungen nicht erst nach einem Gleichheitszeichen, sondern bereits während der Eingabe durchzuführen, um dem Nutzer mehr Vertrauen in die Erkennung zu geben.

Über Umwege: Apple Notizen könnten schon jetzt lebendiger arbeiten

Ein weiteres Defizit sieht Lajtoš in der begrenzten Unterstützung von Notationen und Operatoren. Während grundlegende mathematische Funktionen abgedeckt sind, fehlen fortgeschrittene Werkzeuge. Hier liege Potenzial für künftige Erweiterungen.

Die Mathe-Notizen zeigen, wie sich Handschrift, Mathematik und Technologie verbinden lassen. Die aktuelle Version überzeugt zwar mit grundlegenden Funktionen, lässt jedoch noch viel Raum für Verbesserungen.