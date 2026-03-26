Bessere Monetarisierung: Apple Podcasts um Videofunktion erweitert

Mit den in dieser Woche ausgespielten Systemaktualisierungen hat Apple seine Podcast-Anwendung wie im Februar angekündigt auch um eine neue Videofunktion erweitert. Erstmals lassen sich ausgewählte Podcasts nicht nur hören, sondern auch direkt als Video wiedergeben. Grundlage dafür ist die HLS-Streaming-Technologie, die Apple bereits in anderen Bereichen einsetzt.

Nutzer können innerhalb einer laufenden Folge flexibel zwischen Audio- und Videowiedergabe wechseln. Damit lässt sich ein Podcast beispielsweise zu Hause mit Bild verfolgen und unterwegs nahtlos als reine Audiospur fortsetzen. Die App passt die Bildqualität automatisch an die verfügbare Internetverbindung an, sodass Inhalte auch bei schwankender Netzqualität flüssig abgespielt werden.

Neben der Wiedergabe in der App ist auch eine Vollbildansicht vorgesehen. Zudem können Videofolgen für die Offline-Nutzung gespeichert werden. Die neuen Funktionen sind in die bestehende Oberfläche integriert und ergänzen bekannte Bereiche wie Empfehlungen und Kategorien.

Werbung mit dynamischen Videoanzeigen

Auch für Podcast-Produzenten bringt die Umstellung Veränderungen mit sich. Inhalte werden weiterhin über externe Hosting-Dienste verteilt, die nun zusätzlich Videoinhalte im HLS-Format unterstützen. Zu den beteiligten Plattformen zählen unter anderem Acast, ART19, Omny Studio sowie mehrere weitere Anbieter, die ihre Unterstützung im Laufe des Jahres ausbauen wollen.

Ein zentraler Punkt ist die Monetarisierung. Anbieter können künftig Videoanzeigen dynamisch in ihre Inhalte einbinden. Diese lassen sich während der Wiedergabe gezielt ausspielen und sollen sich an verschiedene Zielgruppen anpassen. Gleichzeitig behalten Produzenten die Kontrolle über ihre Inhalte und deren Verbreitung.

Apple selbst erhebt nach eigenen Angaben keine Gebühren für die Bereitstellung von Podcasts über die Plattform. Perspektivisch ist jedoch vorgesehen, dass Werbenetzwerke für die Auslieferung bestimmter Anzeigenformate zahlen.

Auch auf Deutsch: Apple verschriftlicht jetzt Podcasts

Die Einführung der Videounterstützung knüpft an die Entwicklung der vergangenen Jahre an, in denen Podcasts zunehmend durch zusätzliche Formate ergänzt wurden. Schon zuvor hatte Apple Funktionen wie Transkripte, variable Wiedergabegeschwindigkeiten und personalisierte Empfehlungen integriert. Mit der aktuellen Erweiterung rückt nun die Verbindung von Audio- und Videoinhalten stärker in den Mittelpunkt.