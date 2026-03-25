Maßgeschneiderte Videokompression
Claude Code im Einsatz: Eigene Mac-Anwendung in Minuten erstellt
Auf ifun.de betten wir kurze MP4-Videos regelmäßig direkt in unsere Artikel ein (hier zum Beispiel) und versuchen dabei stets auch auf die Größe der Clips zu achten. Die Dateien müssen klein genug sein, um auch mobil schnell zu laden, sollen aber gleichzeitig ansehnlich bleiben. Bisher haben wir dafür meist auf die Mac-Applikation Compresto gesetzt, die zuverlässig gute Ergebnisse liefert.
Gestern jedoch waren wir mit einem frisch eingerichteten Mac ohne die App unterwegs und haben uns für einen anderen Ansatz entschieden.
Maßgeschneiderte Lösung statt fertiger Anwendung
Ausgangspunkt war die Überlegung, dass viele Video-Tools im Kern lediglich eine Oberfläche für das Open-Source-Werkzeug FFmpeg darstellen. Dieses ist auf vielen Macs bereits vorhanden oder lässt sich schnell nachinstallieren. Warum also nicht direkt eine eigene Anwendung erstellen lassen, die genau die Funktionen abdeckt, die wir im Alltag benötigen?
Mit dieser Idee im Hinterkopf haben wir Claude Code geöffnet und die Anforderungen formuliert. Gewünscht waren unter anderem eine sinnvolle Standard-Kompression für MP4-Dateien, eine Anzeige der eingesparten Dateigröße sowie Optionen zur Anpassung von Auflösung und Seitenverhältnis. Zusätzlich sollte es möglich sein, Tonspuren zu entfernen und Hochkantvideos in ein quadratisches Format mit wahlweise schwarzem oder weißem Hintergrund zu überführen. Ebenfalls wichtig war uns eine sichtbare Rückmeldung, ob FFmpeg auf dem System gefunden wurde.
In 15 Minuten zur fertigen Swift-App
Die Umsetzung erfolgte überraschend schnell. Nach wenigen Rückfragen und mit einem bereitgestellten Icon entstand innerhalb von gerade mal 15 Minuten eine vollständige macOS-Anwendung. Voraussetzung waren lediglich die Xcode-Kommandozeilen-Werkzeuge, eine vollständige Installation von Xcode war nicht notwendig.
Das Ergebnis ist eine native Swift-Applikation mit deutscher Benutzeroberfläche, die exakt die gewünschten Aufgaben erfüllt. Videos lassen sich per Drag-and-drop verarbeiten, die Dateigröße wird nachvollziehbar reduziert und alle definierten Optionen stehen direkt zur Verfügung. Die Anwendung zeigt zudem transparent an, ob und wo FFmpeg eingebunden ist.
Der Test hat uns eindrucksvoll gezeigt, wie weit entsprechende Werkzeuge inzwischen sind. Was früher mit erheblichem Entwicklungsaufwand verbunden war, lässt sich heute mit klar formulierten Anforderungen und einem Claud-Abo innerhalb kürzester Zeit umsetzen. Für rund 20 Euro (so viel kostet der einmonatige Zugriff auf Claude Code aktuell) entsteht so eine individuell zugeschnittene Lösung, die sich nahtlos in den eigenen Workflow einfügt. Gerade für kleinere Aufgaben, die immer wieder anfallen, kann sich dieser Ansatz schnell auszahlen.
Wer unsere „Videoquetsche“ ausprobieren möchte, kann die zwei Megabyte kleine, nicht beurkundete Mac-App hier laden.
Top.
Cool, danke für den Selbstversuch…bin gespannt :)
Ich nutze Gemini und Cursor und bin immer wieder beeindruckt, was alles geht inzwischen. Vielleicht probiere ich Claude mal aus – ist es viel besser als Gemini Codex?
Claude ist in Coden, allen überlegen auch gegen ChatGPT.
Beeindruckend was heute auch ohne fundierte Programmier Kenntnisse machbar ist. Ja, bevor die Diskussion anfängt ;-) es ist mit Vorsicht für Enterprise Anwendungen zu sehen, aber wie hier, quasi für den Hausgebrauch – TOP – Chapeau!
Danke für den Bericht. Was die Entwickler von Claude geschaffen haben wird die Welt verändern. Wir haben uns eine Plattform für Prozessautomatisierung aufgebaut. Viele Jahre. Ohne Claud. Mit camunda. Bei aller Freude an der Automatisierung, ein paar Aufgaben bleiben immer für Menschen übrig. Mit einer Web-App haben wir die bisher abgearbeitet. Am 16.03. hab ich Claude die Anforderungen beschrieben, gestern war schon das zweite Release der iOS-App fertig. Mit Funktionen, die ich kaum erklären konnte. Wie zeige ich die menschlichen Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit an? Das Erlebnis der „Diskussionen “ mit Claud, die Synergien, Einsichten und das pragmatische Ergebnis waren eine Freude.
Der Entry level Coder ist Geschichte. In den USA gehen tausende nach Hause. Die KI verbessert sich selbst. 24 Stunden am Tag. Hier Lachen sie noch über die E in Erdbeere. Das Kind wächst aber wie ein Elefant.