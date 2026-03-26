App-Umschalter: HopTab organisiert macOS-Arbeitsplätze neu

Mit HopTab steht Mac-Nutzern eine Open-Source-Applikation zur Verfügung, die den Umgang mit Fenstern und Anwendungen stärker an Tastaturbefehlen ausrichtet. Die Software richtet sich vor allem an Anwender, die viele Programme parallel nutzen und ihre Arbeitsumgebung strukturieren möchten.

Funktionen wie ein reduzierter App-Wechsel, flexible Fensteranordnung und profilbasierte Arbeitsbereiche greifen dabei ineinander.

App-Wechsel und Fenstersteuerung per Tastatur

Im Zentrum steht ein alternativer App-Umschalter. Statt alle geöffneten Anwendungen anzuzeigen, lässt sich eine Auswahl festlegen, die beim Wechsel berücksichtigt wird. Über eine Tastenkombination wird nur durch diese zuvor definierten Programme navigiert. Das reduziert Ablenkungen, wenn viele Anwendungen parallel geöffnet sind.

Auch die Fensterverwaltung erfolgt konsequent über die Tastatur. Fenster lassen sich mit festen Tastenkombinationen in Bildschirmbereiche einpassen. Neben klassischen Halbierungen sind auch Drittel- und Viertelaufteilungen vorgesehen. Wiederholtes Auslösen eines Befehls verändert die Größe schrittweise. Eine Rückgängig-Funktion stellt die vorherige Position wieder her.

Zusätzlich bietet HopTab vordefinierte Layouts. Diese ordnen mehrere Anwendungen gleichzeitig an festen Positionen an. So kann etwa ein Editor den linken Bereich einnehmen, während weitere Anwendungen rechts gestapelt werden. Die Umsetzung funktioniert auch bei Anwendungen, die ihre Fenster normalerweise nicht zuverlässig positionieren lassen.

Profile speichern Arbeitsumgebungen

Ein zentrales Element der Applikation sind Profile. Sie bündeln jeweils eine Auswahl an Anwendungen, Layouts und Tastenkürzeln. Nutzer können etwa getrennte Arbeitsbereiche für Entwicklung, Recherche oder Kommunikation definieren.

Darüber hinaus speichert die Anwendung komplette Sitzungen. Fensterpositionen, Größen und Anordnungen werden gesichert und lassen sich später wiederherstellen. Das erleichtert es, Arbeitsstände nach Unterbrechungen fortzusetzen, ohne Fenster neu arrangieren zu müssen.

Ergänzend unterstützt HopTab den Einsatz mehrerer Monitore. Fenster können zwischen Displays verschoben werden und behalten dabei ihre relative Position. Auch minimierte Anwendungen werden beim Aktivieren automatisch wieder eingeblendet.

HopTab ist kostenlos verfügbar und setzt mindestens macOS 14 voraus.