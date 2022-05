Neuvorstellung Bike: Ein moderner Outliner für den Mac

Die englischsprachige Kategoriebezeichnung „Outliner“ ist zwar die gängigere Bezeichnung für den Funktionsumfang den die neue Mac-Applikation Bike bereitstellt, der deutsche Begriff „Gliederungseditor“ unterstreicht den Nutzen der Softwaregattung jedoch noch etwas eindrücklicher.

Outliner wie Bike helfen dabei Ordnung in Gedanken, in Reiseplanungen, in Roman-Entwürfe und Hochschulaufsätze zu bringen. Die klar hierarchische Struktur zwingt Anwender zum Treffen einordnender Entscheidungen und sorgt so dafür, dass bereits in Planungs- und Brainstorming-Phasen neuer Projekte gleich das große Ganze im Blick behalten wird. Bei der Arbeit mit Outlinern stellt man sich Fragen wie „Wozu gehört dieser Punkt?“ und „Wie steht dieser mit den bereits vorhandenen in Beziehung?“ immer wieder.

Dabei dürfen sich die Antworten jederzeit ändern, da gute Outliner das einfache Verschieben bereits vorhandener Einträge erlauben und diese jederzeit so schnell befördern wie degradieren können.

Bike verspricht „fluiden Editor“

Dies war schon bislang mit OutlineEdit und Zavala möglich. Mit Bike bietet sich nun jedoch ein neuer Outliner für den Mac an, der vom Software-Entwickler Jesse Grosjean veröffentlicht wurde.

Dieser verspricht seinen Editor mit einer besonders flüssigen Textverarbeitung ausgestattet zu haben, die das schnelle Editieren, Bewegen und Ändern vorhandener Einträge ermöglichen soll. Die native Mac-App arbeitet ressourcenschonend und unterstützt neben dem eigenen Dateiformat .bike (eine HTML-Variante) auch die Arbeit mit .opml und .txt.

Die App, die sich ab macOS 11 installieren lässt, lässt sich mit eingeschränktem Funktionsumfang kostenlos nutzen, setzt für den Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen jedoch den Kauf einer 36 Dollar teuren Lizenz voraus.

Interessiert? Wir empfehlen den Test der der App und einen Abstecher zum offiziellen Benutzerhandbuch. Im Forum des Entwicklers tauschen sich Anwender über die Integration neuer Funktionen aus.