Neue IT-Kurse von Apple: „Device Support“ und „Deployment and Management“

Das Kursprogramm „Apple Deployment and Management“ zielt auf ambitioniertere IT-Experten, die sich genauer mit dem Mobile Device Management (MDM) vertraut machen wollen und bereit sind, sich dafür durch knappe 13 Stunden an Lerninhalten zu pauken.

Das E-Learning-Angebot richtet sich an IT-Fachkräfte in Unternehmen und selbstständige Administratoren, die ihr Wissen um Apples Hardware-Portfolio und Software-Angebot ausbauen wollen und dies mit offiziellen Zertifikaten des Unternehmens belegen möchten.

Professionelle IT-Dienstleister können heute einen Blick auf training.apple.com werfen und dort das frisch ausgebaute Angebot an offiziellen Apple-Workshops für Support-Spezialisten und Systemadministratoren in Augenschein nehmen. Wie Cupertino soeben bekanntgegeben hat, lassen sich dort ab sofort die beiden neuen Kurse „Device Support“ und „Deployment and Management“ absolvieren.

