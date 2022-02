Zavala 2: Freier Outliner für Mac, iPad und iPhone umfangreich verbessert

Darüber hinaus freuen sich die kostenfreien Downloads über viele Detail-Verbesserungen: In der Ansicht der Kollektionen lassen sich jetzt mehrere Elemente auswählen, Schlagwörter können gelöscht und umbenannt werden, Tags dürfen (so wie Titel) nun auch Emojis beinhalten, ein History-Menü gewährt den Zugriff auf Vergangenes.

Zum einen unterstützt Zavala jetzt die Kurzbefehle-Applikation Apples und versteht sich so nun auf eine Vielzahl von Automatisierungen. Zum anderen haben die Entwickler die vorhandenen Suchfilter umgebaut und die Möglichkeit Einträge zu verstecken jetzt mit dem vorhandene Filter in eine Funktion überführt, die schnell für Durchblick sorgen soll.

Die Zavala-Appliaktion haben wir euch im vergangenen Sommer als funktionalen, kostenfreien und für alle wichtigen Apple-Plattformen verfügbaren Gliederungseditor ans Herz gelegt , mit dem sich schnell hierarchische Liste erstellen und damit so gut wie alle nur denkbaren Aufgaben, Projekte, Packlisten, Ideen und Planungen in ein strukturiertes Format bringen lassen, ohne sich dabei großartig in komplizierte Software-Lösungen einarbeiten zu müssen.

