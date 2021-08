Neues Allzeithoch: Apple-Aktie kratzt an den 130 Euro

In den zehn Jahren seit Tim Cook im August 2011 die Nachfolge von Steve Jobs als Geschäftsführer von Apple angetreten ist, hat sich der Wert der Apple-Aktie bereits um mehr als 1000 Prozent erhöht. Der Marktwert des Unternehmens hat längst auch in Euro die zwei Billionen überschritten und wird steht aktuell bei 2,13 Billionen Euro.

Die Apple-Aktie begleitet das zehnjährige Jubiläum von Tim Cook als Firmenchef mit einem neuen Allzeithoch. Aktuell kratzt das Papier hierzulande an der 130-Euro-Marke . Auch an der New Yorker NASDAQ konnte die Aktie gestern nochmal um drei Prozent zulegen und hat dort damit verbunden ihren bisherigen Höchststand von 153,49 Dollar erreicht.

