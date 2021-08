Vor 10 Jahren: Tim Cook löst Steve Jobs als Firmenchef ab

Den Führungswechsel begleitend hat Steve Jobs am 24. August 2011 einen offenen Brief veröffentlicht, mit dem er rückblickend gesehen nicht nur von seiner Position als Unternehmenschef Abschied nimmt.

Tim Cook hatte zuvor schon die Stelle von Jobs’ offiziellem Vertreter inne und das im 1976 gegründete Unternehmen in den vergangenen Jahren ohne Frage einem bemerkenswerten Kurswandel unterzogen. Der von Cook vorangetriebenen Expansion verdanken Apple und seine Investoren gewaltige Kursgewinne und den Aufstieg zum reichsten Unternehmen der Welt. Kritiker sehen damit verbunden allerdings auch ein stetig wachsendes Manko an Innovation und einstige Leitlinien sowie den revolutionären Geist der alten Apple-Tage schwinden.

